Вестник Кавказа

Рейсы между Баку и Екатеринбургом запустит Red Wings

Самолет Red Wings
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Перевозчик Red Wings летом добавит в расписание авиарейсы между Екатеринбургом и Баку. Самолеты компании будут выполнять по два рейса в неделю.

Между Россией и Азербайджаном летом увеличится число перевозчиков - авиакомпания Red Wings анонсировала запуск рейсов из Екатеринбурга в Баку.

Первый авиарейс состоится 4 июня, с начала лета самолеты Red Wings будут летать в азербайджанскую столицу  Урала каждую среду и пятницу.

Добраться в Баку жители Екатеринбурга могут также рейсами компаний AZAL  и "Уральские авиалинии".

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