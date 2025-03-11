Вестник Кавказа

AZAL будет летать из Баку в Шымкент

AZAL будет летать из Баку в Шымкент
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
AZAL расширяет свою географию, с июня компания будет выполнять рейсы из Баку в Шымкент. Самолеты будут вылетать три раза в неделю.

Национальная авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" расширяет свою маршрутную сеть, с июня перевозчик запустит новое направление, сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что с 28 июня самолеты AZAL будут летать из Баку в казахстанский город Шымкент. Как добавили в пресс-службе, частота полетов составит три раза в неделю.

Полеты по маршруту Баку-Шымкент будут совершаться по понедельникам, средам и субботам, а в обратном направлении – по вторникам, четвергам и воскресеньям.

Компании добавили, что Шымкент заинтересует путешественников своими уникальными памятниками архитектуры, древними мавзолеями и красивыми парками.

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