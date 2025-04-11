Вестник Кавказа

Хабиб Нурмагомедов совершит визит в Азербайджан

Хабиб Нурмагомедов совершит визит в Азербайджан
© Фото: соцсети Хабиба Нурмагомедова
Хабиб Нурмагомедов приедет в Баку в июне. Там пройдет турнир UFC, в котором примет участие россиянин Тагир Уланбеков.

Бывший чемпион UFC среди бойцов-легковесов Хабиб Нурмагомедов совершит визит в Азербайджан в июне, об этом сообщил сам спортсмен в социальных сетях.

В своей выложенной публикации он отметил, что приедет в Азербайджан вместе с бойцом смешанных единоборств Тагиром Уланбековым. В конце он написал "только победа".

Напомним, 21 июня текущего года UFC впервые в истории организует турнир в Азербайджане. Спортивное мероприятие состоится в Кристальном зале в Баку (Baku Crystal Hall).

Отмечается, что в турнире примет участие Уланбеков, который сразится в октагоне с представителем Японии Кедзи Хоригути.

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