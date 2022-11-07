В Москве прошел международный конкурс имени Кара Караева

Творчество композитора Кара Караева охватывает все основные жанры музыкального искусства - сочинения для музыкального театра, симфонические и инструментальные произведения, романсы, кантаты, детские пьесы, музыка к драматическим спектаклям и кинофильмам. В своем творчестве объединял национальный колорит с традициями европейской музыки.

Первый конкурс проходил в 2018 году и был посвящен 100-летию со дня рождения композитора. Статус международного музыкальное состязание приобрело в 2021 году, когда в нем приняли участие юные исполнители из 10 стран. В 2024 году был учрежден еще один международный конкурс имени Кара Караева - для фортепиано и фортепианных дуэтов. После его проведения было принято решение чередовать два конкурса по годам: по четным проводить фортепианный конкурс, по нечетным – для всех инструментов (как в этот раз).

Во втором международном конкурсе имени Кара Караева приняло участие более 250 молодых исполнителей из разных стран, городов России и ведущих московских школ. Они соревновались в категориях:

фортепиано соло;

струнные инструменты соло;

духовые инструменты соло;

народные инструменты и гитара соло;

академический вокал соло;

камерно-инструментальный ансамбль до 8 человек.

Поздравление участникам конкурса направил посол Азербайджана в Москве Рахман Мустафаев, которое огласил советник первого класса посольства Юсиф Везиров:

Здесь присутствует большое количество молодых талантов, которые несмотря на свой юный возраст практически в совершенстве овладели языком нот и музыки… От имени Чрезвычайного и Полномочного Посла Азербайджанской Республики в РФ, от лица посольства Азербайджана в России и от себя лично я хотел поблагодарить каждого, кто причастен к сегодняшнему уникальному празднику и пожелать нашим конкурсантам творческого долголетия, чтобы им легко покорялись все подиумы, сцены, арены международного значения в музыкальном искусстве.

Руководитель гуманитарных программ представительства Фонда Гейдара Алиева Тамилла Ахмедова:

У нас сегодня очень приятный повод собраться в Библиотеке иностранной литературы имени Рудомино. Здесь проходит награждение лауреатов и дипломатов конкурса имени Кара Караева. Для нас это вдвойне приятно, потому что Кара Караев – один из крупнейших композиторов XX века, который соединил в своем творчестве национальное начало, облекая это все в классические формы. Когда-то сам Кара Караев сказал о себе: «Я – музыкант двух начал: Запада и Востока», а Дмитрий Дмитриевич Шостакович всегда говорил о его музыке, что это «не просто набор звуков, а целая эпоха, это время, это судьба человека».

В школе Кара Караева учрежден конкурс: с 2018 года он проходил на городском уровне, с 2021 года он стал международным. И очень приятно, что представительство Фонда Гейдара Алиева во главе с вице-президентом фонда Лейлой ханум Алиевой поддерживает это начинание и по возможности помогает. Мы очень надеемся, что наше сотрудничество продолжится и еще не один год, еще не один конкурс мы услышим хороших музыкантов, которые пойдут в большую музыку. Хочется пожелать всем участникам успехов и творческих удач.

- Тамилла Ахмедова.

В состав жюри вошли ведущие представители музыкальной культуры России:

профессор, заведующий кафедрой клавишных инструментов Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского Михаил Дубов

доцент Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, художественный руководитель оркестра Rosarium Марина Катаржнова

доцент Российской академии музыки им. Гнесиных Дмитрий Мурин

заслуженный артист России Олег Танцов.

Возглавлял жюри профессор Московской государственной консерватории им. Чайковского, народный артист Азербайджана Фарадж Караев.

Конкурс имеет международный статус. Инициатором его проведения стала музыкальная школа имени Кара Караева, и можно только приветствовать энтузиазм и усилия директора, завуча, всех педагогов, которые были задействованы в проведении этого конкурса. А это очень непросто. Тем не менее организовано всё очень хорошо, и дети с удовольствием участвуют в таких конкурсах, набираются опыта. Не все они станут профессиональными музыкантами, но даже начальное музыкальное образование для многое значит. Потому слова благодарности инициаторам проведения этого конкурса.

- Фарадж Караев.

По его словам, в этом году в конкурсе принимали участие юные исполнители из России, Азербайджана, Казахстана, Белоруссии. Для этих ребят участие - стимул для дальнейшего развития.

В Баку тоже проводится много подобных конкурсов, и очень отрадно, что большое количество одаренных ребят из Баку участвует в московском конкурсе.

- народный артист Азербайджана.

Учредителем и организатором состязания выступает московская Детская музыкальная школа, которая с 2002 года носит имя Кара Караева.

Директор школы Андрей Леонов рассказал «Вестнику Кавказа»:

Этот гала-концерт мы проводим вместе с посольством Азербайджанской Республики в РФ и Фондом Гейдара Алиева. Это международный проект, и для нашей школы - знаковое мероприятие. У насесть и другие проекты, в частности, международный фестиваль «Консонанс» в павильоне Азербайджан на ВДНХ.

Первую премию конкурса получили София Тропкина (фортепиано), Мария Пахомова и Дмитрий Бузько (дуэт флейт), а также Павлова Александра (фортепиано)