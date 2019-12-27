Стихи врачей прозвучали в павильоне «Азербайджан» на ВДНХ

Сегодня в павильоне «Азербайджан» на ВДНХ прошел поэтический вечер «Голос поэзии», организованный при содействии представительства Фонда Гейдара Алиева в России. Поэтический клуб объединяет медиков, для которых поэзия стала способом выражения чувств. Стихи под музыку читали практикующие и будущие врачи.

На поэтическом вечере прозвучали как авторские произведения, так и стихи современных поэтов в исполнении участников клуба.

Директор павильона Саадат Кадырова:

Музыкально-поэтический вечер проходит в павильоне «Азербайджан», поскольку Азербайджан издревле славился поэтами и философами, которые вписали свои имена золотыми буквами в литературу Востока и всего мира. В Азербайджане издревле существовала традиция сказок, а поэты и философы занимали почетное место в обществе.

Сегодня стихи читают врачи и студенты медицинских вузов, которые лечат тело и душу человека. И для врача, и для поэта важны точность и честность. Здесь ребята делятся своими эмоциями, чувствами, переживаниями, а гости получают возможность узнать историю, культуру Азербайджана, проникнутся азербайджанским языком.

- Саадат Кадырова.

Руководитель гуманитарных программ представительства Фонда Гейдара Алиева Тамилла Ахмедова:

Мы давно готовились к этому мероприятию. Все ребята, которые читают сегодня стихи, - выпускники или студенты Сеченовской медицинской академии и члены Азербайджанского молодежного объединения России, почетным председателем которого является Лейла ханум Алиева.

Ребята - непрофессиональные литераторы, непрофессиональные поэты, но такие талантливые, что мы решили все-таки организовать вечер. Им помогают помогут музыканты - их ровесники из других вузов. А в зале находятся их сверстники-москвичи. Такие мероприятия сближают, дают возможность лучше понять друг друга

- Тамилла Ахмедова.