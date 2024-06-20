Вестник Кавказа

Глава Буйнакска покинул пост

Глава Буйнакска покинул пост
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Мэр Буйнакска ушел в отставку по собственному желанию. В июне в городе питьевой водой отравились сотни людей.

В пресс-службе Буйнакска проинформировали об отставке мэра. Сообщается, что Исламудин Нургудаев покинул пост по собственному желанию. Он возглавлял город с 2017 года.

«Исламудин Нургудаев сложил с себя полномочия»

– пресс-служба администрации

Напомним, что в середине прошлого месяца в городе водой отравились сотни людей. Экспертиза установила, что это произошло из-за попадания в воду возбудителей дизентерии, рото- и норовирусов. По словам Нургудаева это произошло вследствие многочисленных аварий на сетях, вызванных износом оборудования.

 

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1600 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Отравление в Буйнакске 2024: власти разрешили пить воду из-под крана

Отравление в Буйнакске 2024: власти разрешили пить воду из-под крана

В Буйнакске стабилизировалась ситуация после массового отравления

В Буйнакске стабилизировалась ситуация после массового отравления

Жителей Буйнакска начали экстренно прививать от гепатита А

Жителей Буйнакска начали экстренно прививать от гепатита А

В Дагестане закупаются вакцинами после ЧП в Буйнакске

В Дагестане закупаются вакцинами после ЧП в Буйнакске

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы