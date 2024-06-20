Глава Буйнакска покинул пост

Мэр Буйнакска ушел в отставку по собственному желанию. В июне в городе питьевой водой отравились сотни людей.

В пресс-службе Буйнакска проинформировали об отставке мэра. Сообщается, что Исламудин Нургудаев покинул пост по собственному желанию. Он возглавлял город с 2017 года.

«Исламудин Нургудаев сложил с себя полномочия»

– пресс-служба администрации

Напомним, что в середине прошлого месяца в городе водой отравились сотни людей. Экспертиза установила, что это произошло из-за попадания в воду возбудителей дизентерии, рото- и норовирусов. По словам Нургудаева это произошло вследствие многочисленных аварий на сетях, вызванных износом оборудования.