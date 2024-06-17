Баку направил Еревану 10-ю версию мирного договора. Что осталось согласовать?

Армения получила от Азербайджана новый пакет предложений относительно проекта мирного договора – речь идет о 10-й редакции мирного соглашения, заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

Ереван получил от Баку десятый пакет предложений по мирному договору, сообщил сегодня секретарь Совбеза Армении Армен Григорян.

"Процесс динамичный, иногда есть прогресс, иногда нет. Но мы работаем"

- Армен Григорян

Подробности новой редакции проекта мирного соглашения между двумя странами не разглашаются, однако стороны отмечают, что в процессе согласования заметен значительный прогресс.

Напомним, в начале месяца, выступая в Баку на встрече со спикерами парламентов стран Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (Турции, Казахстана, Киргизии, Туркмении и Узбекистана), а также Венгрии и Турецкой Республики Северного Кипра, президент Азербайджана Ильхам Алиев коснулся темы армяно-азербайджанского урегулирования, отметив: несколько вопросов остаются открытыми, в частности он указал на тот факт, в Конституции Армении содержатся территориальные претензии к Азербайджану.

Позиция Баку основана на международных правовых нормах, у Азербайджана никогда не было и нет территориальных претензий ни к одной стране, включая Армению, - добавил азербайджанский лидер.

Стоит ли доверять энтузиазму Армении?

Глава правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание на противоречивость армянской позиции: с одной стороны Ереван заявляет о динамичном процессе переговоров по мирному договору, но с другой стороны находит предлоги для затягивания дипломатической работы, изобретая препятствия для согласования окончательной версии документа.

"Они говорят, что в Армении сейчас тяжелая политическая ситуация, из-за чего армянская сторона сейчас не может решить некоторые вопросы, особенно по части изменения Конституции. Тут важно подчеркнуть, что мирный договор нужен обеим странам, в том числе нужен Армении. Если армянские власти хотят затягивать переговоры, пускай затягивают – но кто от этого получит выгоду? Точно не Ереван", - сказал он.

"В целом, мы получаем из Еревана противоречивые сигналы. Да, там подчеркивают, что хотят в короткие сроки заключить договор – но затем добавляют, что только на своих условиях. Но так договор не заключается. Мы должны прийти к консенсусу, иначе мирного договора не будет", - добавил Фарид Шафиев.

Проблема Конституции Армении

Глава правления ЦАМО отметил неизбежность внесения поправок в Конституцию Армении для заключения мирного договора. "В целом, проект соглашения остается закрытым документом, поэтому трудно комментировать, по каким вопросам сейчас продолжается согласование, но безусловно значима задача изменить армянскую Конституцию, поскольку в ней содержатся территориальные притязания к Азербайджану. Возражения армянской стороны, что можно включить в текст мирного договора пункт, который сделает его сильнее Конституции, несерьезны – всем понятно, что юридически это не работает, а значит, лет через 5-10 армянские власти смогут вновь заявить о претензиях на земли Азербайджана", - указал он.

"Эта проблема может быть решена только одним путем – изменением Конституции Армении. Идеально, чтобы это произошло до подписания мирного договора. Есть вариант сначала подписать мирный договор, но включить в него юридическое обязательство Армении внести поправки в Конституцию в установленные сроки – именно так было реализовано мирное соглашение между Британией и Ирландией: в нем содержался пункт об обязательстве ирландского правительства провести конституционный референдум и изъять из основного закона антибританские статьи. Что-то подобное может быть в тексте договора Азербайджана и Армении, если подписывать его в этом году", - сообщил Фарид Шафиев.