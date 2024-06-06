Британо-ирландская схема для нормализации отношений Азербайджана и Армении

В 1998 году Ирландия внесла изменения в свою Конституцию и отказалась от территориальных претензий к Великобритании. Того же самого сейчас требует Азербайджан от Армении для подписания мирного договора.

Примерно с середины весны процесс нормализации отношений Армении и Азербайджана начал ускоряться. Премьер-министр Армении Никол Пашинян пошел на уступки по мирному возврату четырех азербайджанских сел в Газахском районе под контроль Баку. Начался долгожданный процесс делимитации границ. Решение территориальных вопросов еще продолжается, в том числе из-за сохранения проблемы анклавов. Но есть один юридический вопрос, который по своему значению не уступает решению задач "на земле".

Претензии на Карабах в фундаменте Армении

На уровне Основного закона Ереван до сих сохраняет претензии на территории восточного соседа. В преамбуле Конституции Армении есть отсылка к Декларации о независимости, а в той говорится о присоединении к Армении участка Карабахского экономического района Азербайджана - в текст декларации включено незаконное постановление еще советских армянских властей от 1 декабря 1989 года "О воссоединении Армянской ССР и НКАО".

Баку, разумеется, не может ставить ситуацию как есть: чтобы гарантировать долгосрочный мир, Армения обязана отказаться от претензий на территории Азербайджана не только на уровне политических договоренностей, но и на уровне официальных документов. Армянской стороне известна позиция властей Азербайджана, при этом относятся они к необходимости изменить Конституцию двояко. С одной стороны, еще в январе 2024 года Никол Пашинян заговорил о желательности внести изменений в основной закон страны, обосновывая их стремлением демократизировать страну. С другой стороны, когда азербайджанский МИД подчеркивает потребность во внесении поправок в армянскую Конституцию как неотъемлемую часть урегулирования отношения, дипломаты в Ереване отрицают такую связь.

Требования Азербайджана

Сейчас, когда процесс нормализации находится в разгаре, вопрос о Конституции Армении встал ребром. 6 июня на встрече глав парламентов стран-членов Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТЮРКПА) президент Азербайджана Ильхам Алиев дал понять, что данный вопрос имеет принципиальное значение.

"Что касается армяно-азербайджанского процесса, по-нашему мнению, несколько вопросов все еще остаются открытыми. Одним из них является конституция Армении, в которой содержатся территориальные претензии к Азербайджану. Во-вторых, необходимо положить конец необоснованным территориальным претензиям Армении к Азербайджану и Турции"

- Ильхам Алиев

Азербайджанский лидер неспроста упомянул Турцию. Ведь в той же Декларации о независимости упоминается и "геноцид армян". Ереван на протяжении десятилетий добивается от Анкары однобокого признания трагических событий 1915 года в Османской империи преступлением против одного лишь армянского народа. Если бы Турция пошла на это, дело не ограничилось бы финансовой компенсацией: армянские националисты рассчитывают на присоединение к Армении восточных областей Турции.

Поэтому Ильхам Алиев в той же речи предостерег соседей в целом от реваншизма: "Мы видим, что такие идеи существуют, и не только среди оппозиции, но и среди правящей группировки".

Реакция Армении

В Армении уже больше месяца идут протесты. Движение под названием "Тавуш во имя родины" под руководством архиепископа Армянской Апостольской Церкви Баграта Галстаняна критикует Пашиняна за готовность идти на решение пограничных споров с Азербайджаном. Претензии по территориям уже переросли в лозунги с требованием немедленной отставки армянского премьера.

Под давлением улицы и оппозиции кабмин Пашиняна пытается уйти от поставленного Ильхамом Алиевым вопроса об изменении Конституции. 11 июня в беседе с журналистами заместитель председателя парламента Армении Рубен Рубинян заявил, что поправки в основной закон не имеют отношения к мирному процессу с Азербайджаном и являются внутренним делом Армении. "Конституция Республики Армения, ее изменения или не изменения являются внутренним делом Армении, и это не может быть в повестке переговоров", - сказал он.

В настоящий момент и Баку, и Ереван настроены позитивно относительно подписания мирного соглашения. В том же выступлении Рубинян говорил, что договор может быть заключен "хоть завтра". В то же время, Ереван ждет от Баку "конструктивного подхода", видимо, это означает отказ Азербайджана от справедливых требований по армянской конституции. Получается, что армянские власти все-таки хотят сохранить претензии на Карабах в фундаменте государственности Республики Армения. Потому неудивительно, что Баку отказывается подписывать мирный договор без поправок в Основной закон РА.

"И, конечно же, заключение мирного договора между Арменией и Азербайджаном при том, что нынешняя Конституция Армении остается неизменной, просто невозможно. Когда мы этот вопрос ставим, я это говорил и еще раз хочу сказать, не потому что мы вмешиваемся в их внутренние дела, абсолютно нет, но это касается нас. Мы не можем заключить с Арменией мирное соглашение в то время, когда они имеют территориальные претензии к нам"

- Ильхам Алиев

Опыт Великобритании и Ирландии

Исторически такие поправки в Основной закон не являются чем-то исключительным. Есть показательный пример Великобритании. В 1998 году было заключено так называемое Белфастское соглашение (Соглашение Страстной пятницы), урегулировавшее конфликт в Северной Ирландии. В соответствии с договором, в Конституцию Республики Ирландия вносились изменения. Дело в том, что во второй и третей статье Конституции содержались претензии Ирландии на Северную Ирландию, что вызывало беспокойство Соединенного Королевства.

Из-за этих претензий в Северной Ирландии в 1968-1998 годах шел конфликт между сепаратистами и центральным правительством в Лондоне. В результате преступления от рук ирландских террористов едва не погибла премьер-министр Маргарет Тетчер. Но когда стороны пришли к примирению, Лондон добился от Дублина изменений в Конституцию Ирландии и юридического признания суверенитета Соединенного Королевства над Северной Ирландией.

Об историческом примере политического урегулирования на Туманном Альбионе недавно напомнил экс-посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп. В соцсети Х он написал, что требования Баку об отказе Еревана от территориальных претензий и изменении армянской Конституции вполне обоснованы. В качестве примера он привел именно Белфастское соглашение 1998 года и поправки в Конституцию Ирландии.

Перспективы поправок в Конституцию Армении

Очевидно, что у Пашиняна сейчас трудное положение. Процесс нормализации продвигается. На премьера оказывается огромное давление. Но должно ли данное обстоятельство стать алиби для отказа от поправок в Конституцию? Учитывая настрой на мир, Баку может пойти навстречу и отложить на время решение данного вопроса. Когда ситуация в Армении устаканится, Пашинян может вернуться к теме Конституции.

В долгосрочной перспективе для полноценного урегулирования отношений двух соседей никаких - ни фактических, ни формальных территориальный претензий ни у кого ни к кому оставаться не должно. Кроме того, в краткосрочной перспективе нельзя сбрасывать со счетов возможность смены власти в Армении - будь то через госпереворот или парламентские выборы. Договориться с реваншистами будет сложно, если они считают поражение в Карабахской войне и мирное возвращение четырех газахских сел предательством.

У Баку, конечно, всегда есть железный аргумент - армия. Но для безопасности региона как Армения и Азербайджан, так и другие региональные силы в лице Ирана, Турции и России заинтересованы избежать новых эскалаций. Помимо всего прочего, если Армения хочет выйти из блокады и наладить связи с Турцией, изменения Конституции ей жизненно необходимы. По какому пути пойдет Армения, зависит во многом от стабильности политической власти.