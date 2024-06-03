Ильхам Алиев: Мирный договор невозможен без изменения конституции Армении

Сегодня в Баку на встрече со спикерами парламентов стран Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (Турции, Казахстана, Киргизии, Туркмении и Узбекистана), а также Венгрии и Турецкой Республики Северного Кипра президент Азербайджана Ильхам Алиев коснулся вопросов тюркского единства и армяно-азербайджанского урегулирования.

Единство тюркского мира

Через месяц в Шуше пройдет неформальный Саммит Организации тюркских государств (ОТГ). Основные темы этой встречи будут связаны с климатом и транспортом, в частности начала функционирования Срединного коридора и наращивания грузоперевозок. По словам Ильхама Алиева, налаживание и расширение транспортных связей тесно связанно с объединением тюркского мира:

Мы не предпринимаем никаких действий против кого-либо. Мы ни для кого не являемся источником угрозы. Мы требуем своих прав, отстаиваем их, поддерживаем друг друга. Мы защищаем друг друга. Турция и Азербайджан в 2021 году подписали Шушинскую декларацию и стали официальными союзниками. Это союзничество является высшим форматом сотрудничества. Мы всегда рядом друг с другом во всех вопросах. Такое единство должно быть во всем тюркском мире, тогда никто не сможет вмешиваться в наши дела.

Проведение саммита ОТГ в Шуше имеет большое символическое значение. Несколько лет назад Шуша была освобождена от оккупации и там стремительными темпами ведутся строительно-восстановительные работы. На освобожденных территориях сегодня создается широкая дорожно-транспортная инфраструктура, и компании из Турции активно участвуют в реализации этих проектов. Подрядчиком железной дороги Горадиз - Агбенд также выступают турецкие компании.

По инициативе и при финансовой поддержке братских стран на освобожденных землях уже приступили к деятельности школа и центр творчества. Они построены Узбекистаном и Казахстаном. Фундамент еще одной школы мы заложили в прошлом месяце в Агдамском районе вместе с президентом Кыргызстана. А в одном из населенных пунктов Джебраильского района при финансовой поддержке Венгрии будет построена школа. Это еще раз демонстрирует наше единство.

- Алиев.

На освобожденных землях восстанавливается жизнь. Уже восстановлены 4 города и 4 села и туда вернулись бывшие переселенцы. Уже более семи тысяч бывших переселенцев живут на землях своих предков, а к концу нынешнего этого года цифра достигнет как минимум 20 тысяч. Ведутся масштабные созидательные работы, благоустройство, и Карабах, Восточный Зангезур станут одними из самых развитых регионов мира

- президент Азербайджана.

Минская группа ОБСЕ

Говоря об урегулировании отношений с Арменией, Ильхам Алиев заметил, что несколько вопросов остаются открытыми, в частности Конституция Армении, в которой содержатся территориальные претензии к Азербайджану.

Мы предложили армянской стороне, чтобы Азербайджан и Армения вместе выступили с обращением к ОБСЕ для упразднения Минской группы. В ней нет никакой необходимости, она сейчас не функционирует. Мы де-факто не позволим ей функционировать. Она и юридически она должна быть упразднена. Это покажет, насколько Армения искренна. Если Армения предпочтет сохранение Минской группы, значит их территориальные претензии к нам продолжаются.

- Ильхам Алиев.

Делимитация границ

Недавно Азербайджан без единого выстрела вернул потерянные им в 1990-1992 годах четыре села Газахского региона. По мнению президента Азербайджана, если бы Армения в 2020 году мирным путем вернула Азербайджану земли, то во Второй Карабахской войне и антитеррористической операции не было бы необходимости.

Мирное возвращение нам четырех сел путем переговоров и определение границ в том регионе показывают, что мы можем решать вопросы путем переговоров.

- президент Алиев.

Мирный процесс

Сегодня между Арменией и Азербайджаном идет переговорный процесс.

Не сказать, что мы согласовали все вопросы, но, наверное, это было бы и трудно ожидать за такое короткое время. За 28 лет Минская группа ОБСЕ не согласовала ни один вопрос. Поэтому за год-полтора ожидать, что все вопросы будут согласованы, было бы наивно. Но важно, что есть процесс, и есть динамика, и многие вопросы согласовываются.

- Ильхам Алиев.

Он подчеркнул, что позиция Баку основана на международных правовых нормах:

У нас никогда не было и нет территориальных претензий ни к одной стране, включая Армению. Это в их декларации о независимости, которая потом стала частью их конституции, есть территориальные претензии к Азербайджану.

Это в их идеологии, политике и общественном дискурсе постоянно звучат территориальные претензии к Турции.

Это в их обществе из азербайджанцев и турок лепят образ врага с малых лет.

Это их общество отравляется националистами и военными преступниками".

Именно поэтому, по мнению президента Азербайджана, заключение мирного договора с Арменией, конституция которой остается неизменной, невозможно:

Мы вмешиваемся в их внутренние дела… Но мы не можем заключить с Арменией мирное соглашение в то время, когда они имеют территориальные претензии к нам… Иметь территориальные претензии к Турции –самоубийство. Иметь территориальные претензии к Азербайджану после событий 2020 года и 2023 года - близко к самоубийству.

Ильхам Алиев посоветовал Армении

менять идеологию

менять настрой в обществе

отказаться от идей реваншизма.

Такие [реваншистские] идеи существуют, и не только среди оппозиции, но и среди правящей группировки. Все вопросы должны быть прояснены, отрегулированы. А мы настроены на конструктивную работу по согласованию всех пунктов мирного договора в соответствии с Уставом ООН и международным правом

- президент Азербайджана.