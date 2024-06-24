Власти Еревана начали убирать с улиц столицы назойливую рекламу

Власти Еревана демонтировали сотни крупных билбордов и более тысячи крупных вывесок после того, как компаниям дали на это достаточно времени – теперь столица стала намного опрятнее, работы продолжаются.

После того, как власти Еревана приняли решение о демонтаже всех крупноформатных вывесок и билбордов и дали время бизнесу до конца года, сейчас они перешли к действию.

Только с начала 2024 года в армянской столице убрали около 350 билбордов и несколько тысяч крупных вывесок и других видов наружной рекламы, сообщает в одной из соцсетей пресс-служба мэрии, передает Sputnik Армения.

Теперь в Ереване будут только малоформатные рекламные щиты, поведал и. о. начальника управления мэрии по торговле, обслуживанию и рекламе Армен Аракелян.

Город только выиграет от этого – назойливая реклама давно потеряла свою актуальность, на нее давно не реагирует не только население столицы, но и ее гости, добавил чиновник.