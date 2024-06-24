Трое участников банды Басаева отправятся в колонию на 15 лет

Суд вынес приговор в отношении трех членов преступной банды, совершившей массовое убийство людей в Дагестане летом 1999 года. Они проведут за решеткой как минимум 14 лет.

Трое жителей Ставропольского края получили длительные сроки за участие в нападении на Дагестан. Об этом сказано в заявлении СКР.

Приговор всем им вынес Южный окружной военный суд.

"Установлено, что не позднее июля 1999 года Каирбек Бакиев, Ильхан Канмурзаев и Эльдар Машаев добровольно вступили в состав банды под общим руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба и приняли активное участие в совершении особо тяжких преступлений"

– пресс-служба ведомства

Суд постановил, что Машаев проведет в колонии строгого режима ближайшие 14 лет, Бакиев – 15 лет, а Канмурзаев – 16 лет.

Напомним, в результате атаки на Ботлихский район Дагестана, совершенной бандой летом 1999 года, были убиты 33 человека, еще 34 получили ранения.