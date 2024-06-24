Мопеды и мотоциклы пустят на выделенные полосы в Тбилиси

Власти Тбилиси намерены внести важные изменения в правила передвижения мопедов и мотоциклов по улицам города. Им разрешат перемещаться по "выделенкам", предназначенным для автобусов.

Руководство Тбилиси планирует облегчить жизнь водителям мопедов и мотоциклов, о таких планах рассказал мэр Каха Каладзе.

По его словам, в парламент внесут законопроект, разрешающий мопедам и мотоциклам ездить по полосам, которые предназначены для общественного транспорта, вместе с ним.

"Мы уже подготовили соответствующий законодательный пакет, который предполагает передвижение мопедов и мотоциклов по автобусным полосам только в определенных тбилисским сакребуло случаях и с соответствующими условиями"

– Каладзе

Он уточнил, что мопедистов и мотоциклистов пускают на выделенки в ряде стран мира, в том числе в Британии и Испании.

Градоначальник пояснил, что новая мера поможет повысить безопасность мотоциклистов и мопедистов: на выделенках они станут более заметны для автомобилистов.

Пока же за перемещение по выделенкам запрещено. Штраф за нарушение – 100 лари (около $35).