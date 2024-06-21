Два новых отеля вскоре откроется в Агдаме

В городе Агдам в Азербайджане завершается строительство двух отелей. Вскоре будут открыты Agdam City Hotel и Hilton Garden Inn в Агдаме.

В Агдаме возводятся два новых отеля, один из них вскоре будет готов, об этом сообщил специальный представитель президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов в рамках форума "Новые возможности для предпринимателей: возродим Карабах вместе".

Гусейнов рассказал, что в Агдаме сейчас завершается строительство отеля Agdam City Hotel.

"Кроме того, ведутся интенсивные работы по возведению Hilton Garden Inn, который также будет располагаться в Агдаме"

– Эмин Гусейнов

Он добавил, что к участию в восстановлении Карабаха нужно привлекать местных предпринимателей, для инвестиций в различных сферах имеются широкие возможности.