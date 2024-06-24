Вестник Кавказа

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших во время терактов в Дагестане

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В больницах продолжают восстанавливаться почти два десятка граждан, пострадавших во время недавних терактов в Дагестане. Они произошли в двух городах республики в конце прошлой недели.

В Дагестане продолжают находиться в стационарах почти два десятка пострадавших во время нападения боевиков. Об этом рассказал помощник главы Минздрава России.

"Девятнадцать пострадавших в Дербенте и Махачкале продолжают получать медицинскую помощь в условиях стационара, шесть из них остаются в тяжелом состоянии"

– Алексей Кузнецов

Теракты в Дагестане

В минувшее воскресенье боевики атаковали в двух городах республики две церкви, две синагоги и пост ДПС. Жертвами нападения стали более 20 человек, различные травмы получили свыше 40. В регионе был объявлен трехдневный траур. Сотрудники силовых структур ликвидировали пятерых боевиков, причастных к терактам.

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