Вестник Кавказа

Нападение на машину с избирательными урнами совершено в Иране

Нападение на машину с избирательными урнами совершено в Иране
Автомобиль с избирательными урнами был атакован в пятницу вечером в Иране. На данный момент известно о двух погибших.

Вечером 28 июня неизвестные атаковали в Иране машину, перевозившую избирательные урны. Об этом информируют местные СМИ.

Нападение произошло в городе Раск, передает телеканал Press TV. 

Жертвами нападения стали два человека, еще пятеро получили ранения.

Согласно предварительной информации, нападавшие расстреляли транспортное средство из огнестрельного оружия.

Напомним, накануне в Иране прошли досрочные выборы президента, организованные после гибели экс-главы государства Эбрахима Раиси в авиакатастрофе. Бывший президент вместе с главой МИД и другими членами иранской делегации возвращались домой после переговоров с официальными лицами Азербайджана.

 

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