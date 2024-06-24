Нападение на машину с избирательными урнами совершено в Иране

Автомобиль с избирательными урнами был атакован в пятницу вечером в Иране. На данный момент известно о двух погибших.

Вечером 28 июня неизвестные атаковали в Иране машину, перевозившую избирательные урны. Об этом информируют местные СМИ.

Нападение произошло в городе Раск, передает телеканал Press TV.

Жертвами нападения стали два человека, еще пятеро получили ранения.

Согласно предварительной информации, нападавшие расстреляли транспортное средство из огнестрельного оружия.

Напомним, накануне в Иране прошли досрочные выборы президента, организованные после гибели экс-главы государства Эбрахима Раиси в авиакатастрофе. Бывший президент вместе с главой МИД и другими членами иранской делегации возвращались домой после переговоров с официальными лицами Азербайджана.