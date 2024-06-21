Вестник Кавказа

Евросоюз готов приостановить процесс приема Грузии

Евросоюз готов приостановить процесс приема Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Евросоюз потребовал от руководства Грузии изменить текущий политический курс. В противном случае ЕС прервет процесс вхождения страны в объединение.

В ЕС заявили о том, что грузинское руководство должно отчетливо заявить о намерениях. Также от Тбилиси требуется изменить нынешний курс политических действий.

Далее в коммюнике отмечается, что из-за принятия в Грузии закона об иноагентах двери ЕС могут закрыться перед страной.

«Евросоюз призывает грузинские власти прояснить свои намерения и развернуть текущий курс действий, который разрушает путь Грузии в ЕС и фактически ведет к остановке процесса вступления»

– заявление ЕС

Напомним, что с момента приятия закона об иноагентах подобные заявления не раз звучали из уст европейских лидеров.

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