В отношениях Грузии и Евросоюза нарастают противоречия: Тбилиси не желает поступаться суверенитетом, Брюссель требует подчинения республики интересам Запада. Еврочиновники начали переговоры о вступлении в ЕС только Украины и Молдовы, но не Грузии - Грузия ответила принятием закона против пропаганды ЛГБТ (движение, признанное в России экстремистским).

В то время как с Украиной и Молдовой ЕС начал переговоры о членстве, в отношении Грузии Брюссель работает по другим критериям. На днях глава евродипломатии Жозеп Боррель пригрозил, что двери союза могут закрыться для Грузии, если ее власти не отменят закон об иноагентах. На встрече глав МИД стран ЕС 24 июня обсуждались санкции против высокопоставленных грузинских чиновников - им хотят запретить выдачу виз в страны союза. Наряду с этим Боррель не исключил возможность приостановки финансовой помощи правительству Грузии и поддержки через Европейский фонд мира. На встрече главы МИД ЕС дали понять, что Грузия дистанцируется от евроинтеграции.

ЕС против независимой Грузии

В Брюсселе продолжают настаивать на том, что для улучшения своих шансов на вступление в ЕС Тбилиси нужно сменить курс. "Место Грузии в Евросоюзе, однако Грузия не сможет продвинуться на пути в ЕС, если действующий курс не изменится", — говорится в сообщении представительства ЕС в Тбилиси.

Одновременно со снижением политических контактов с правительством, о чем договорились страны-члены ЕС, Брюссель намерен увеличить дотации "гражданскому обществу" и прозападным СМИ в Грузии. В отличие от США, которые уже ввели визовые ограничения, Евросоюз пока что тянет с санкциями. Возможной причиной является приближение парламентских выборов, которые пройдут в Грузии в октябре. Именно в это время ЕС опубликует свой очередной доклад о расширении, и если правительство Кобахидзе закон не отменит, ничего хорошего в нем грузины о себе не прочтут.

Грузия против ЛГБТ

Поводом к ухудшению связей с Западом стал не только пресловутый закон об иноагентах, но и законопроект "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", принятый сегодня в первом чтении. Лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе на заседании парламента отметил, что целями этих законопроектов является усиление семейных ценностей, основанных на семейном союзе мужчины и женщины, и защита детей от ЛГБТ-пропаганды. Еще до принятия закона Венецианская комиссия рекомендовала пересмотреть инициативу. Реагируя на критику, Мдинарадзе дал понять, что Грузия никогда не согласится на призыв "венецианцев" о том, чтобы в республике были легализованы однополые браки.

Закон об ЛГБТ, кстати, тоже окрестили "российским", намекая на сходство с аналогичным документом, принятым Госдумой. Оппозиция и их западные спонсоры нашли еще один повод, чтобы обвинить правительство Ираклия Кобахидзе в "работе на Кремль". С другой стороны, их реакция демонстрирует, что одна из главных целей ЕС и США в Грузии - это не сами по себе законы, а разрушение выстраиваемых Тбилиси прагматичных связей с Москвой. Западные аналитические центры год назад бурно отреагировали на восстановление авиасообщения Грузии с Россией и отмену визового режима для грузин в РФ - уже тогда они стали обвинять южнокавказскую республику в том, что она "играет с огнем".

Парламентские выборы в Грузии

Следующим этапом в противостоянии "Грузинской мечты" и Запада станут выборы. Оппозиция в лице "Единого национального движения" будет пытаться создать максимальный шум на том основании, что политика правительства отдалила грузинский народ от желанного вступления в ЕС. Если выборы не удастся выиграть, то всегда можно обвинить власти в подтасовке результатов. Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский уже начал разгонять дискурс о "справедливых парламентских выборах", намекая на возможность фальсификаций. В майском материале польский Центр восточноевропейских исследований (Ośrodek Studiów Wschodnich) написал, что "эти выборы также покажут, сохранит ли Грузия на этом этапе свои перспективы на вступление".

Если выборов окажется недостаточно для смены власти, в ход могут пойти традиционные механизмы революций и госпереворотов. Однако протестный потенциал в Грузии ограничен. На самые масштабные протесты против закона об иноагентах выходили лишь 50 тыс жителей милионного Тбилиси. Поэтому нельзя исключать и провокации с насилием. После победы "Грузинской мечты" Евросоюз наверняка ужесточит меры против Грузии. Брюссель, очевидно, не будет стесняться и введет уже не только косметические меры, а полноценные санкции вплоть до эмбарго и отмены безвиза. На помощь Грузии в этом случае могут прийти Россия и Турция, но это даст оппозиции дополнительный повод, чтобы подкрепить обвинения в том, что правительство Грузии действительно является "российским".

Одним словом, ситуация у грузинских властей крайне сложная, и с каждым днем она становится все более шаткой.