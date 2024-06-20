Вестник Кавказа

Имитация голосования на выборах в парламент пройдет в Грузии

Имитация голосования на выборах в парламент пройдет в Грузии
© Фото: ЦИК Грузии
ЦИК Грузии запускает репетиции в преддверии выборов в парламент страны, которые пройдут осенью. Избиратели смогут познакомиться с устройствами для электронного голосования.

Тренировочное голосование на выборах в парламент стартует в ближайшее время в Грузии, сообщил Центризбирком страны.

Имитация голосования будет проводиться с 6 по 28 июля. Каждые выходные жители более чем 60 муниципалитетов по всей стране смогут узнать принцип действия систем для электронного голосования и опробовать их своими руками.

Для участия необходимо зарегистрироваться на определенные дату и время.

Поучаствовать в просветительских мероприятиях ЦИК может каждый, даже те, кто уже посещал их.

Когда парламентские выборы в Грузии 2024?

Дата выборов в парламент Грузии – 26 октября 2024 года.

По какой системе пройдут выборы?

Выборы-2024 в Грузии будут проводиться впервые в истории по полностью пропорциональной системе. Это означает, что граждане будут голосовать не за конкретных кандидатов, а за партийные списки.

Проходной барьер в парламент – 5%.

Ранее парламент Грузии избирался по смешанной системе: кроме списков, избиратели отдавали голоса за конкретных кандидатов.

Электронное голосование

Парламентские выборы 2024 впервые будут проходить по электронной системе. Свыше 90% избирателей проголосую электронно – такие бюллетени будут подсчитаны очень быстро, и результаты по ним народ узнает уже через час после закрытия участков.

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