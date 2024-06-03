Грузинская оппозиция объединяется перед парламентскими выборами 2024

Противники правящей "Грузинской мечты" в преддверии выборов в парламент, которые пройдут осенью, объединяются: уже шесть партий подписали так называемую Декларацию единства.

Оппозиция намерена одержать победу на парламентских выборах в Грузии, объединив свои силы: оппоненты "Грузинской мечты" подписывают Декларацию единства.

На данный момент к Декларации примкнули шесть политических организаций, в том числе самая крупная – ЕНД.

Процесс еще не завершен, и декларацию могут подписать другие оппозиционные партии.

Главные цели участников декларации – сместить "Грузинскую мечту" и возвратить Грузию обратно на путь евроинтеграции. Для этого противники правительства считают необходимым объединиться и прийти к власти, выиграв выборы в парламент.

Кроме того, Декларация единства тесно связана с "Грузинской хартией". Этот документ был предложен президентом Саломе Зурабишвили в рамках борьбы с законом об иноагентах.

Парламентские выборы в Грузии 2024: дата

Выборы в парламент Грузии состоятся осенью 2024 года. Их дата – 26 октября.