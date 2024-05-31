Грузинская оппозиция объединилась и подписала хартию

Оппозиционные партии и независимые депутаты договорились о едином совместном плане действий в Грузии. Они подписали т. н. "Грузинскую хартию". Ранее этот шаг предложила президент Саломе Зурабишвили.

Семнадцать оппозиционных партий Грузии подписали Грузинскую хартию, в которой обрисован в общих чертах план дальнейших действий оппозиции.

К документу присоединилась крупнейшая оппозиционная партия "Единое нацдвижение". Среди прочих участников инициативы – "Стратегия Агмашенебели", "Лело", "Гирчи – Больше свободы" и другие, более мелкие политические организации.

Кроме того, подписи под хартией поставили пять независимых депутатов, в том числе Тамар Кордзая и Хатия Деканоидзе.

Отказались присоединяться к Хартии партии "За Грузию", Лейбористская и " Гирчи", передает "Новости Грузия".

Документ был разработан президентом Саломе Зурабишвили и содержит план действий в случае победы на выборах, которые пройдут в октябре.

Из его текста следует, что все присоединившиеся создадут временное непартийное правительство. Оно организует реформы и оживит переговоры о вступлении в ЕС. Выполнив свою роль, оно откажется от власти спустя несколько месяцев. После в Грузии состоятся внеочередные выборы в парламент.