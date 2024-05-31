Каладзе: НПО Грузии будут закрыты при несоблюдении закона об иноагентах

Генсек правящей партии Грузии сообщил, что неправительственные компании, которые откажутся подчиняться закону "О прозрачности иностранного влияния" будут лишены имущества и права получать прибыль.

Более подробно стали известны последствия не соблюдения закона об иноагентах в Грузии.

Генсекретарь "Грузинской мечты" Каха Каладзе рассказал, что неправительственные компании, которые не зарегистрируются в реестре, будут обязаны заплатить штраф. Далее последует арест собственности и завершение их работы.

Он также подчеркнул, что нежелание подчиняться правовому акту означает поддержку революции в республике.

"Если (организации) не подчинятся, предусмотрены финансовые штрафы, после этого произойдет арест имущества. Они не смогут ни функционировать, ни получать средства. Если они правда делают благое дело и у них нет злых умыслов, в чем проблема заполнить декларацию и показать финансы? Но есть подозрение, что поляризация, финансирование революционных сценариев - все это происходило из-за отсутствия прозрачности"

– Каха Каладзе

Сегодня глава парламента Шалва Папуашвили заверил закон об иноагентах, после того, как президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила отказ в этом.

Ранее Зурабишвили накладывала вето на законопроект, которое в последствие было преодолено правящей верхушкой.

В течение 60 дней Министерство юстиций создаст правовые документы и реестр, на котором будет проходить регистрация компаний. НПО и СМИ, у которых 20% дохода, средства, перечисляемые из-за границы, обязаны задекларировать прибыл в реестре.