В Грузии создадут портал для регистрации НПО

Власти Грузии подписали закон об иноагентах, который регулирует работу неправительственных организаций. В связи с этим планируется создать портал, на котором все НПО обязаны зарегистрироваться.

Портал для регистрации неправительственных организаций будет создан в Грузии после того, как был подписан закон об иноагентах. Информацию об этом озвучил председатель парламента страны Шалва Папуашвили.

В течение 60 дней Минюст республики создаст соответствующие ресурс и все необходимые документы.

Глава парламента уточнил, что все неправительственные компании, которые спонсируют из-за рубежа, должны будут задекларировать свои доходы на портале.

Новый закон предусматривает, что НПО, которые получают 20% дохода из-за рубежа, представляют интересы третьих стран.

Ранее, после того, как документ был подписан, премьер республики Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузии удалось сохранить независимость.