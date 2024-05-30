Апарт-отель 4* построит в "Новой Анапе" "Русский Экспресс"

Спрос на отдых в апартаментах высок среди российских туристов. Апарт-отель уровня "4 звезды" планирует построить на черноморском курорте "Новая Анапа" туроператор "Русский Экспресс".

Российский туроператор "Русский Экспресс" планирует инвестировать в туристические объекты в разных регионах страны, среди наиболее перспективных - курорт "Новая Анапа".

"В России есть хорошие места, которые можно развивать, и где не удовлетворен спрос. Мы сейчас смотрим на "Новую Анапу"… Мы хотели бы там также построить добротный четырехзвездочный апарт-отель"

– гендиректор туроператора "Русский Экспресс" Тарас Кобищанов

По его словам, компания решила инвестировать именно в апарт-отели, так как у российских туристов есть большой спрос на такой формат размещения, при этом предложений на рынке не хватает.

"Этот сегмент в России пока недостаточно развит. При этом на него есть большой спрос, в том числе, чтобы большие семьи там жили месяцами. Летом могут приезжать родители с детьми, в менее жаркое время – старшее поколение. Мы планируем строить апарт-отели с достаточно просторными номерами"

– Тарас Кобищанов

Также перспективными локациями для строительства таких отелей в компании считают Байкал и Дагестан, поделился Кобищанов в беседе с РИА Новости.