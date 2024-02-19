Вечерние "Ласточки" между Розой Хутор и Имеретинским курортом вернут в июле

Электропоезда между курортом "Роза Хутор" и Имеретинским курортом в Сочи вскоре будут ходить и по вечерам. В июле в расписание добавятся две "Ласточки".

В Сочи с 1 июля будут запущены еще две "Ласточки" между "Розой Хутор" и Имеретинским курортом.

В расписание добавят электропоезд № 6020/6019, он будет отправляться со станции Имеретинский курорт в 18.34 и прибывать на "Розу Хутор" в 19.10. Также появится один поезд в обратном направлении - № 6018/6017. Он будет стартовать с горного курорта в 19.22 и в 19.57 прибывать на конечную - Имеретинский курорт.

О возвращении электричек в расписание рассказали в компании "Кубань Экспресс-Пригород".