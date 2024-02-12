Вестник Кавказа

"Ласточки" стали самым популярным транспортом у туристов в Сочи

"Ласточки" стали самым популярным транспортом у туристов в Сочи
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Скоростные поезда стали самым востребованным транспортом у путешественников в Сочи. В прошедшем году "Ласточки" доставили свыше 5 млн туристов.

Самым востребованным видом транспорта для путешествий в Сочи стали скоростные поезда "Ласточки". Информацию об этом распространила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

В 2023 году скоростные поезда доставили на курорт 5,6 млн пассажиров, что на 12% больше показателей позапрошлого года.

Чаще всего путешественники использовали маршруты из Ростовской области и Краснодарского края. В частности, самыми популярными направлениями были из Краснодара в Имеретинский курорт и Роза Хутор, а также из Ростова-на-Дону в сочинский аэропорт.

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