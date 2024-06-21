ОАЭ открыли свой рынок для грузинских товаров

ОАЭ открывают свой рынок для произведенной в Грузии продукции. Это стало возможно благодаря новому соглашению между странами, вступившему сегодня в силу.

Соглашение о всестороннем экономическом партнерстве между Грузией и ОАЭ вступило в силу. Об этом сказано в заявлении Минэкономики Грузии.

В ведомстве отметили, что этот документ предусматривает упрощение экспорта грузинской продукции и услуг в эту арабскую страну. В частности, на рынок ОАЭ должны будут попасть грузинские говядина и баранина, орехи, минеральная вода, мед, текстильные изделия и многое другое.

"Привлекательность Грузии усиливается тем, что страна имеет соглашение о свободной торговле с двумя крупными экономиками – Евросоюзом и Китаем"

– замглавы министерства Геннадий Арвеладзе

Он подчеркнул, что стратегическое преимущество Грузии позволяет арабским компаниям воспользоваться инвестиционными возможностями и получить доступ к европейскому и китайскому рынку.

Арвеладзе также обратил внимание на то, что подписанный с ОАЭ документ – это, по сути, соглашение о свободной торговле нового поколения, которое поможет дальнейшей экономической интеграции двух стран.