ОАЭ открыли свой рынок для грузинских товаров

Соглашение о всестороннем экономическом партнерстве между Грузией и ОАЭ вступило в силу. Об этом сказано в заявлении Минэкономики Грузии.
В ведомстве отметили, что этот документ предусматривает упрощение экспорта грузинской продукции и услуг в эту арабскую страну. В частности, на рынок ОАЭ должны будут попасть грузинские говядина и баранина, орехи, минеральная вода, мед, текстильные изделия и многое другое.
"Привлекательность Грузии усиливается тем, что страна имеет соглашение о свободной торговле с двумя крупными экономиками – Евросоюзом и Китаем"
– замглавы министерства Геннадий Арвеладзе
Он подчеркнул, что стратегическое преимущество Грузии позволяет арабским компаниям воспользоваться инвестиционными возможностями и получить доступ к европейскому и китайскому рынку.
Арвеладзе также обратил внимание на то, что подписанный с ОАЭ документ – это, по сути, соглашение о свободной торговле нового поколения, которое поможет дальнейшей экономической интеграции двух стран.