Грузия и Армения оживят туристические отношения

Недавно была организована рабочая группа по решению проблем в туристической отрасли Грузии и Армении. Руководитель Федерации туризма Армении Мехак Апресян определил основные проблемы и пути их решения. Обе страны нацелены на углубление культурного сотрудничества в рамках развития туризма.

Грузинская и армянская стороны начали решать проблемы в туристической сфере. Для этого была образована рабочая группа, чьей задачей стоит увеличение турпотока между странами. Об этом сообщил глава Федерации туризма Армении Мехак Апресян.

Соглашение было обговорено в рамках армяно-грузинского туристического форума, прошедшего этим летом.

"В скором времени представители рабочей группы проведут первую встречу на армяно-грузинской границе. Они на месте обсудят проблемы на таможенном пункте пропуска и предложат решения"

- Мехак Апресян

Он также обозначил вопросы, которые будет решать новообразованная рабочая группа. Для начала необходимо повысить популярность Армении как туристического направления. На данный момент она слабо представлена в информационном пространстве жителей соседней страны, тогда как в самой Армении Грузия представлена значительно шире.

Следующим шагом будет производство единых туристических товаров, которые помогут обеим странам занять новое место в туристической карте мира.

Еще Апресян заявил о намерении наладить диалог между культурами Грузии и Армении. Ожидается повышение взаимного уважения и интереса к историческому богатству народов.

Вместе с этим предвидится рост авиасообщения между странами. Сейчас самолет – это самый быстрый способ добраться из Грузии в Армению.

На автомобиле дорога между странами составляет 276 км и занимает около 4 часов. Необязательно ехать на своей машине. На рынке сейчас представлены компании, которые дают возможность арендовать транспорт специально для путешествий между Арменией и Грузией.

Между Ереваном и Тбилиси курирует международный поезд по Южно-кавказской железной дороге. Время в пути будет около 10 часов, зато есть возможность отдохнуть и насладиться местными пейзажами.