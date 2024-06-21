Генсек ООН прибудет на СОР29 в Баку

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибудет в Баку в ноябре. Здесь он примет участие в конференции по изменению климата.

Глава ООН заявил о том, что посетит азербайджанскую столицу. Здесь примет участие в Конференции сторон Рамочной конвенции организации об изменении климата.

«Да, конечно, я всегда посещал конференции COP, я приезжаю на их начало и окончание. Я ожидаю, что именно она станет моментом перемен в том смысле, что наступит момент глобального признания того, что мы движемся к пропасти»

– Антониу Гутерриш - первому заместителю гендиректора ТАСС Михаилу Гусману

Далее он отметил, что именно благодаря этой конференции появится общее понимание, что экологические проблемы глобальны. В частности, генсек ООН указал на то, что с каждым годом климат на планете становится все более жарким.

Напомним, что конференция состоится Баку в ноябре 2024 года.