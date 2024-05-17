В Алматы появился "единый билет туриста"

Туристы в Казахстане смогут сэкономить до 63%, используя Almaty Pass. Единый билет туриста в Алматы можно приобрести менее чем за 10 тыс тенге и увидеть по нему основные достопримечательности города.

В Алматы для туристов появился выгодный единый билет Almaty Pass.

Приобрести единый билет туриста можно от 10 тыс тенге - чуть более 2 тыс рублей, при этом такой билет даст возможность серьезно сэкономить. Экономия составит до 63%, так как Almaty Pass дает возможность посетить достопримечательности на 27,3 тыс тенге.

«В систему Almaty Pass включены посещения следующих туристических объектов: канатная дорога «Кок-Тобе», колесо обозрения и скоростной спуск (Fast Coaster) в парке «Кок-Тобе», колесо обозрения Happy Eye на территории ТРЦ MEGA Alma-Ata, алматинский зоопарк, музей искусств имени А. Кастеева, канатная дорога Shymbulak по направлению Медеу - Шымбулак, Ботанический сад, а также обзорный тур на автобусе-кабриолете Nur Bus по интересным маршрутам города»

– администрация города

Таким образом, туристы смогут посетить популярные достопримечательности без необходимости приобретать отдельные билеты на каждый объект. Купить билет туриста можно на сайте almaty.citypass.kz. Доступны различные пакеты - билет действием 24 часа или 72 часа.