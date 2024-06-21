Вестник Кавказа

Пятигорску пообещали вернуть воду в полдень

Пятигорску пообещали вернуть воду в полдень
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Согласно сообщению местных коммунальщиков, вода в кранах жителей Пятигорска появится к полудню пятницы. Ранее сообщалось о крупной аварии на Кубанском водопроводе.

Водоснабжение будет налажено к 12 часам в Пятигорске. Ранее сообщалось, что на Кубанском водопроводе, который снабжает курорт случилась авария.

По данным пресс-службы «Ставрополькрайводоканала», восстановительные  работы на объекте продолжались всю ночь. Также отмечается, что работы проводятся в сложных условиях.

«Аварийные работы вели всю ночь в тяжёлых условиях затопления. Было задействовано 14 специалистов и четыре единицы техники»

– пресс-служба «Ставрополькрайводоканала».

Представители коммунальных служб также напоминают, что в первые часы после возобновления подачи воды возможно появление воздушных пробок и изменение цвета воды. Рекомендуется перед использованием дать воде некоторое время для стабилизации.

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