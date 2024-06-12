Вестник Кавказа

Карачаево-Черкесию обеспечат качественной водой

Вода с лимоном
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Власти Карачаево-Черкесии начали разработку инвестпрограммы по модернизации системы водоснабжения.  Соответствующее поручение было дано главой республики Рашидом Темрезовым.

Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) развивает инфраструктуру, включая системы водоснабжения. Одним из ключевых направлений развития является создание и реализация инвестиционных программ по модернизации систем водоснабжения. Это необходимо для обеспечения жителей региона качественной и надежной подачей питьевой воды, а также для улучшения экологической ситуации в регионе.

"Глава республики Рашид Темрезов поручил провести мониторинг состояния системы водоснабжения региона и выработать комплексные мероприятия по ее модернизации. Со следующего года мы планируем с ресурсниками разработать инвестпрограмму, которая позволит в комплексе развивать систему водоснабжения"

– премьер-министр республики Мурат Аргунов

Текущее состояние системы водоснабжения в КЧР

На данный момент система водоснабжения в Карачаево-Черкесии нуждается в существенном обновлении и модернизации. Большинство водопроводов и очистных сооружений уже устарели и не могут обеспечить нужное качество воды. Это приводит к проблемам снабжения жилья, особенно в сельской местности. Более того, утечки в системе и недостаточное очищение сточных вод оказывают отрицательное воздействие на окружающую среду.

Для решения указанных проблем в КЧР было принято решение разработать специальную инвестиционную программу по модернизации системы водоснабжения. В этой программе предусмотрены меры по замене старых трубопроводов, установке современного оборудования для очистки воды, а также строительству новых водозаборных сооружений. Одной из основных задач программы является увеличение доступности качественной питьевой воды для всех жителей региона.

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