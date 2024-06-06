Плохо пахнущая вода напугала жителей Махачкалы

Неприятный запах приобрела водопроводная вода в части Махачкалы. Причину его появления установили специалисты Роспотребнадзора – это "цветение" воды в источнике.

Жители некоторых улиц Махачкалы в последнее время стали ощущать неприятный запах, который исходил от водопроводной воды, сообщает республиканское управление Роспотребнадзора.

В ведомстве пояснили, что все жалобы идут с улиц, получающих воду с Вузовского озера.

"Роспотребнадзор заявляет, что эта проблема возникает ежегодно в начале лета и связана с "цветением" воды в озере и его заилением"

– ведомство

В то же время специалисты берут пробы воды по адресам, откуда поступили заявки. Идут проверки, пока никаких опасных микроорганизмов в воде не найдено.

В Роспотребнадзоре добавили, что действующие на Вузовском озере очистные сооружения не справляются со своей задачей, поэтому от воды пахнет. Чтобы решить эту проблему, необходимо повысить эффективность очистных сооружений. Параллельно нужно очистить озеро. Предложения направлены Единому оператору по водоснабжению и в мэрию соответственно.

Напомним, на этой неделе несколько сотен жителей Буйнакска отравились водопроводной водой. У пострадавших нашли ротавирус, дизентерию и норовирусы.