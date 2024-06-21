Жара в 42 градуса замедлила поезда в Узбекистане

Чрезвычайно жаркая погода оказывает негативное влияние на транспорт в Узбекистане – железнодорожники вынуждены ограничивать скорость поездов, чтобы избежать аварий.
Скорость поездов ограничат в Узбекистане по причине жары, рассказали в "Узтемирйулйуловчи".
В компании уточнили, что знойная погода затрудняет работу кондиционеров.
Кроме того, из-за жары перегреваются рельсы и сделанные из стали элементы путей.
Поэтому, во избежание проблем, вводятся ограничения на скорость движения поездов. Из-за них составы могут выбиваться из графика.
Жара в Узбекистане
По данным Узгидромета, в Ташкенте сегодня ожидается до +38 градусов жары. В Намангане, Андижане и Фергане – до +39. В Гулистане, Нурафшане, Джизаке будет 40 градусов выше нуля. Жарче всего в Термезе и Карши – до 42 градусов тепла.