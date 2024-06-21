Вестник Кавказа

Жара в 42 градуса замедлила поезда в Узбекистане

Жара в 42 градуса замедлила поезда в Узбекистане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Чрезвычайно жаркая погода оказывает негативное влияние на транспорт в Узбекистане – железнодорожники вынуждены ограничивать скорость поездов, чтобы избежать аварий.

Скорость поездов ограничат в Узбекистане по причине жары, рассказали в "Узтемирйулйуловчи".

В компании уточнили, что знойная погода затрудняет работу кондиционеров.

Кроме того, из-за жары перегреваются рельсы и сделанные из стали элементы путей.

Поэтому, во избежание проблем, вводятся ограничения на скорость движения поездов. Из-за них составы могут выбиваться из графика.

Жара в Узбекистане

По данным Узгидромета, в Ташкенте сегодня ожидается до +38 градусов жары. В Намангане, Андижане и Фергане – до +39. В Гулистане, Нурафшане, Джизаке будет 40 градусов выше нуля. Жарче всего в Термезе и Карши – до 42 градусов тепла.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1410 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Горел крупнейший в Ташкенте рынок «Чорсу»

Горел крупнейший в Ташкенте рынок «Чорсу»

Россия начнет строить АЭС в Узбекистане осенью

Россия начнет строить АЭС в Узбекистане осенью

Узбекистан будет строить грузовые вагоны

Узбекистан будет строить грузовые вагоны

Глава МВД России и президент Узбекистана обсудили вопрос мигрантов

Глава МВД России и президент Узбекистана обсудили вопрос мигрантов

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы