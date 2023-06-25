Четырехзвездочный санаторий со спа построят в Пятигорске

Новый санаторий скоро может появиться в Пятигорске. Объект будет возводиться на средства льготного кредита, который предоставит банк ДОМ.РФ.

Клинический санаторий планируется открыть в Пятигорске, о проекте рассказали в пресс-службе банка ДОМ.РФ, на средства которого он и будет реализован.

Предполагается, что новое заведение будет многопрофильным.

"Финансирование на строительство этого объекта в рамках льготной программы кредитования предоставлено Банком ДОМ.РФ в сумме 3,7 млрд рублей"

– пресс-служба

В банке представили некоторые детали проекта. Так, на территории санатория будет действовать гостиница категории 4*. В ней будет создано 252 номера.

Гостям санатория будут доступны услуги спа. Для любителей физической активности предусмотрены бассейн и зал для фитнеса. Проект также включает ресторан и медкабинеты.

Место для будущего санатория уже выбрано: он разместится на расстоянии менее чем километра от Провала и примерно в 3 км от беседки "Эолова арфа".