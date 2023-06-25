Термальные ванны в Пятигорске

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Что такое термальные источники, что в них содержится, каковы их польза и вред, чем и кому помогают термальные источники, где принять ванны в Пятигорске, какие для них противопоказания, как подготовиться к принятию термальных ванн и что делать после них – расскажем в этом материале.

Те, кто решат отдохнуть и поправить здоровье в Пятигорске, смогут не только насладиться живописной природой, кристально чистым воздухом, но и получить в свою программу лечения такой эффективный метод терапии различных недугов, как термальные ванны.

Что такое термальные источники?

Пятигорск известен целебными термальными источниками. На отрогах горы Машук, образовавшейся вследствие вулканической деятельности, зарегистрировано порядка 40 горячих источников. Поэтому часть горы названа Горячая. Температура воды, бьющей из глубины более 1000 метров, колеблется от 26 до 42 градуса. С высоты склонов она каскадами стекает вниз, образуя в скальных вымоинах своего рода природные ванны.

Что содержится в термальных источниках?

Источники Пятигорска впервые были изучены немецким и русским ученым-естествоиспытателем и путешественником Петром Палласом в 1793 году. Здешняя вода богата нужными для организма веществами и практически не уступает Карловым Варам. В ней обнаружены:

натрий,

калий,

магний,

бром,

йод, кальций,

кремний

и много других полезных составляющих.

Чем и кому помогают термальные источники?

Эффект от воздействия термальных ванн на организм человека многогранен. Они помогают

устранить усталость,

нормализовать работу центральной нервной системы

уменьшить вес.

Минеральные ванны с умеренной температурой рекомендуются для тех, кто страдает

неврозами,

хронической усталостью,

бессонницей

и другими подобными заболеваниями.

Сероводородные ванны используются

на начальных стадиях некоторых сердечных заболеваний,

при проблемах с дыхательными путями,

при проблемах кожей,

при заболеваниях опорно-двигательного аппарата.

Польза и вред термальных ванн

Однако прием ванн с водой из радоновых источников должен происходить только по назначению врача. Уровень пользы и вреда может быть определен только специалистом, который также может назначить необходимое количество процедур и их время проведения.

Использование радоновых вод без рекомендаций может привести к негативным последствиям из-за активного воздействия радиации.

Эти ванны обычно назначаются людям с заболеваниями

гинекологического профиля,

опорно-двигательного аппарата,

обмена веществ,

иммунитета,

при сахарном диабете (что способствует снижению потребности в инсулине),

бронхиальной астме/хроническом бронхите,

бесплодии у женщин

для нормализации гормонального фона (при условии комплексной терапии).

Где принять ванны?

В Пятигорске и его окрестностях есть множество источников и бассейнов с минеральной водой, которые используются для оздоровительных процедур. Некоторые из них, такие как Александро-Ермоловский и Пироговский источники, имеют давнюю историю и славятся своими целебными свойствами. Более двадцати санаторно-курортных комплексов и два пансионата в городе позволяют посетителям наслаждаться благоустроенными бассейнами, наполненными водой из геотермальных источников. Кроме того, на курорте есть несколько аквапарков, где можно не только купаться в бассейнах с геотермальной водой, но и провести время с семьей и друзьями. Помимо этого, в Пятигорске можно найти "дикие" термальные источники, которые бесплатны и популярностью среди туристов.

Какие противопоказания для приема ванн?

Хотя термальные ванны имеют большое терапевтическое значение, до их приема нужно обязательно посоветоваться с врачом, поскольку эти процедуры имеют ряд противопоказаний. В частности, они противопоказаны людям, страдающим:

ишемической болезнью сердца;

онкологическими заболеваниями;

серьезными патологиями различных органов;

острых инфекционных болезней.

В группу риска входят также:

только что перенесшие операцию;

страдающие серьезными дерматологическими проблемами;

беременные женщины;

Запрещено заходить в ванны лицам находящихся под воздействием алкоголя и наркотических средств.

Как подготовиться к приему ванн?

При посещении ванн не забудьте о купальных костюмах, полотенцах и сменной обуви. Перед процедурой не рекомендуется употреблять пищу за 1,5 часа, а также употреблять алкоголь за сутки до процедуры. После купания не занимайтесь физическими упражнениями, а проведите время в спокойной обстановке, чтобы максимально расслабиться и получить максимальную пользу от процедур.