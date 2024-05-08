Вестник Кавказа

Грузия нарастила импорт бензина и дизельного топлива

Грузия нарастила импорт бензина и дизельного топлива
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Грузинский импорт бензина и дизельного топлива вырос с января по май текущего года на 14,4%. Об этом информирует Союз импортеров нефтепродуктов Грузии.

Грузия нарастила импорт бензина и дизельного топлива на 14,4% (январь-май 2024 года).

«За пять месяцев импорт бензина и дизеля составил 502,1 тыс. тонн, что на 63,3 тыс. тонн, то есть на 14,4%, выше показателя аналогичного периода прошлого года. Импорт бензина составил 251,6 тыс. тонн, а дизеля - 250,4 тыс. тонн»

– Союз импортеров нефтепродуктов Грузии.

Рост импорта связан с рядом причин.

  • Во-первых, ростом потребления из-за стремительного развития туризма. Также развитие инфраструктурных проектов, реализация которых требует большего количества топлива для строительной техники и транспортных средств.
  • Во-вторых, Грузия стремиться увеличить свои запасы топлива в целях энергетической безопасности.
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