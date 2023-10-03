Вестник Кавказа

В Казахстане цены на бензин поднимут для иностранцев

В Казахстане цены на бензин поднимут для иностранцев
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Топливо подорожает в Казахстане для автомобилистов с иностранными водительскими правами. Решение о дифференциации цен на бензин и дизель приняли в Минэнерго страны.

Минэнерго Казахстана вводит дифференцированные цены на автомобильное топливо - для иностранных водителей заправить автомобиль станет дороже.

Так, бензин АИ-92 и АИ-93 будет стоить на заправках 245 тенге за литр, но если водитель предъявит права, выданные в Казахстане, то сможет приобрести до 100 л бензина за сутки по цене 205 тенге. До 300 л по той же цене можно приобрести при предъявлении водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства, выданных в РК. Речь идет о таком транспорте, как автобусы, мотоциклы, легковушки, грузовики и другие виды автомобилей.

Дизельное топливо обойдется иностранцу в 315 тенге за литр, предъявителю местных водительских прав - в 295 тенге.

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