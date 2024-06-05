Сто семей Ставрополя получили сертификаты на жилье

Сертификаты на приобретение жилья в столице Ставропольского края в этом году уже получили 100 семей. Об этом сообщил мэр города. Тридцать из них уже воспользовались выплатами.

В 2024 году уже более сотни семей получила сертификаты на приобретение жилья в столице Ставрополья. Это значительный рост по сравнению с предыдущим годом, который свидетельствует о положительной динамике в области жилищных программ и поддержки молодых семей.

«С начала текущего года администрация города Ставрополя выдала уведомления о социальных выплатах для покупки или строительства жилья более ста молодым семьям. Тридцать семей уже воспользовались социальными выплатами на общую сумму 40 миллионов рублей»

– мэр города Иван Ульянченко.

По его словам, одной из причин такого увеличения количества семей, получивших сертификаты на жилье, является активная государственная поддержка молодых семей в области жилищного строительства.

Он также напомнил, что получение сертификата на жилье дает молодым семьям возможность приобрести жилье по более выгодным условиям, а следовательно, способствует стабильности семейного благополучия и созданию комфортных условий для воспитания детей.