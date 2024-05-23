Россияне все чаще выбирают отдых в странах бывшего СССР

Популярность отдыха на море в странах бывшего СССР, таких как Азербайджан, Грузия и Казахстан, заслуженно продолжает расти среди россиян, рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Александр Осауленко.

Спрос на отдых в странах постсоветского пространства у жителей России вырос по всем направлениям, рассказал в ответ на вопрос "Вестника Кавказа" директор Ассоциации "ТУРПОМОЩЬ", вице-президент Российского союза туриндустрии Александр Осауленко.

"Многие из этих стран обладают достаточно неплохой туристской инфраструктурой, которая востребована не только у россиян, но и в целом на мировом рынке. Если мы возьмем тот же Азербайджан, ту же Грузию, определенные туристские дестинации, то уровень этих дестинаций достаточно неплохой", – пояснил эксперт.

Говоря о ценах на отдых в этих направлениях, он напомнил, что обычно от 50% до 80% стоимости тура составляет перевозка, так что именно она влияет на итоговую цену тура.

"Например, отельеры Турции в этом году достаточно серьезно скорректировали свои цены, но цена подросла – как раз за счет перевозки, стоимость которой по сравнению с прошлым годом увеличилась если не в два раза, то близко к этому", – уточнил директор Ассоциации "ТУРПОМОЩЬ".

"Поэтому, безусловно, ближнее зарубежье в этом плане для нас по-прежнему остается одним из основных трендов. До Турции можно долететь только самолетом, а в эти страны можно добраться на автомобиле", – заявил Осауленко.