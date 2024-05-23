Места в санатории надо бронировать за год в России – эксперт

Желающим отдохнуть и полечиться в конкретном санатории стоит заранее озаботиться бронированием, предупредила исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова.

Спрос на отдых в санаториях в России настолько вырос, что бронировать место лучше заранее, рассказала "Вестнику Кавказа" исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова.

"Если человек выбрал конкретный санаторий, то бронировать места надо где-то за год. Года два назад этот срок составлял полгода. Конечно, если нет предпочтений, то найти место можно всегда. Можно взять не путевку, а курсовку, то есть остановиться в небольшом пансионате или в частном секторе, а лечиться в санатории, хотя это подойдет не всем. И если наряду с лечением нужен комфорт, то бронировать нужно примерно за 10-12 месяцев", – отметила она.

Вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин согласился, что санатории, которые по уровню можно соотнести с 4-5-звездочным отелем, и которые наиболее востребованы, лучше бронировать заранее. "Но в целом места, конечно, есть. И никто не отменял форму оптимального, бюджетного отдыха, когда люди размещаются в малых средствах, в гостиницах, а ходят в лечебницы. В принципе, мест всем хватит. Но надо поспешить", – отметил он.

Эксперты также напомнили о возможности отдохнуть в санатории не только летом – в другие сезоны загрузка и цены ниже, а лечение ничем не отличается.

"Осенью, даже за три недели до нового года, когда цены ниже, санатории с удовольствием принимают гостей, и я думаю, что именно этими датами надо пользоваться", – пояснила Наталия Осипова.

Юрий Барзыкин отметил, что отдохнуть в санатории можно не только летом, в разгар сезона, но и в сентябре и октябре, причем с 1 октября цены на гостиничные услуги повсеместно опускаются примерно на 10%.