Горел крупнейший в Ташкенте рынок «Чорсу»

В Ташкенте ночью горел главный рынок города. В настоящее время возгорание ликвидировано. На место прибыл глава спасательного ведомства Узбекистана.
Магазины крупнейшего рынка столицы Узбекистана были охвачены пламенем это ночью, информирует спасательное ведомство. Речь идет о рынке «Чорсу».
«Сегодня, 28 июня, в 01:12 (четверг, 23:12 мск) поступило сообщение о пожаре в магазинах рынка «Чорсу», расположенного по улице Беруни города Ташкента Шайхонтохурского района. Соответственно, в 01:17 на место происшествия прибыли 12 пожарно-спасательных расчетов, к 02:22 возгорание было локализовано, в настоящее время пожар находится под контролем»
– пресс-служба МЧС Узбекистана
Уточняется, что данных о погибших или пострадавших нет. В связи с масштабом возгорания на месте находится глава экстренного ведомства Узбекистана. По факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.