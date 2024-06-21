Вестник Кавказа

Горел крупнейший в Ташкенте рынок «Чорсу»

Горел крупнейший в Ташкенте рынок «Чорсу»
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ташкенте ночью горел главный рынок города. В настоящее время возгорание ликвидировано. На место прибыл глава спасательного ведомства Узбекистана.

Магазины крупнейшего рынка столицы Узбекистана были охвачены пламенем это ночью, информирует спасательное ведомство. Речь идет о рынке «Чорсу».

«Сегодня, 28 июня, в 01:12 (четверг, 23:12 мск) поступило сообщение о пожаре в магазинах рынка «Чорсу», расположенного по улице Беруни города Ташкента Шайхонтохурского района. Соответственно, в 01:17 на место происшествия прибыли 12 пожарно-спасательных расчетов, к 02:22 возгорание было локализовано, в настоящее время пожар находится под контролем»

– пресс-служба МЧС Узбекистана

Уточняется, что данных о погибших или пострадавших нет. В связи с масштабом возгорания на месте находится глава экстренного ведомства Узбекистана.  По факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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