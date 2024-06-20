Отдых в Казахстане: что нужно знать о посещении национального парка Алтын-Эмель

Национальный парк Алтын-Эмель - один из самых впечатляющих природных парков Казахстана, куда можно добраться из Алматы. Расскажем, где находится Алтын-Эмель, когда в парк лучше ехать, как туда добраться и как организовать поездку, где там остановиться на ночлег, насколько это безопасно, сколько стоит вход и что можно увидеть в национальном парке.

Разнообразие ландшафтов Алтын-Эмеля позволяет увидеть природу Казахстана во всем ее многообразии: здесь есть поющая песчаная дюна, цветные горы, альпийские луга и обширные степи, где бродят дикие лошади.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Каким бы пустынным ни казался Алтын-Эмель, на самом деле он полон жизни. Это одно из мест в Казахстане для наблюдения за птицами, здесь представлено более 250 видов. Увидеть более крупных обитателей парка можно, но это сложнее: на его огромной территории живут джейраны, куланы и лошади Пржевальского, всего около 70 видов млекопитающих. Кроме красивых видов и дикой природы в национальном парке Алтын-Эмель есть исторические объекты, включая древние петроглифы и курганы.

Где находится Алтын-Эмель?

Алтын-Эмель относится к Жетысуской области, расположенной на юго-востоке Казахстана. Алматы - это самый близкий к нацпарку крупный город. Главные ворота в парк, которыми служит село Басши, находятся в 257 км от Алматы. Часть парка лежит на равнинной местности (долина реки Или), а часть - в горной (Джунгарский Алатау, горы Актау).

Когда ехать в Алтын-Эмель?

Лучшее время для посещения Алтын-Эмеля - это осенние и весенние месяцы с апреля по июнь и с сентября по октябрь, когда температура воздуха наиболее приятная. Весной сюда возвращаются перелетные птицы, а также цветут полевые цветы.

Летом в Алтын-Эмель весьма жарко, особенно это ощущается из-за отсутствия тени.

Зимой в Казахстане на открытой местности может быть очень сильный ветер, поэтому поездка рекомендуется только в безветренную погоду. Хотя зимние пейзажи в парке особо не отличаются от летних, температура зимой минусовая, а если еще и сильный ветер, то впечатление останется менее приятное.

Как посетить Алтын-Эмель?

Для начала необходимо получить пропуск на территорию парка, тогда же и взимается оплата. Сделать это можно в офисе парка в селе Басши (с 9 утра до 6 вечера, с полуторачасовым обеденным перерывом), либо удаленно через приложение банка Kaspi, связаться с сотрудниками можно через WhatsApp. Чек стоит сохранить вместе с пропуском. Важно, что для посещения маршрута №2 пропуск оформляется только удаленно и посещать его можно отдельно, а не совместно с маршрутами №1 и №3.

Посетить Алтын-Эмель можно как самостоятельно, так и с экскурсией. Однодневные автобусные туры отправляются из Басши, ближайшие даты - 6, 7, 13, 14, 17 и 18 сентября. Стоимость за место - 10 тысяч тенге (1800 рублей) или 13 тысяч тенге (2400 рублей) + стоимость посещения самого парка.

А вот стоимость однодневного индивидуального тура из визит-центра будет зависеть от величины группы: от 1 до 9 туристов. Можно поехать на внедорожнике бархан и/или в горы Актау.

Кроме того, доступны разнообразные экскурсии на внедорожнике (4-6 мест, от 80 до 120 тысяч тенге) или машине заказчика (от 30 до 50 тысяч тенге) по окрестностям Басши, к ущельям, к источникам и к петроглифам.

В тур можно отправиться и с автодомом на 2 дня, это будет стоить 340 тысяч тенге на четырех человек, услуги водителя включены.

Как добраться в Алтын-Эмель?

На общественном транспорте до Алтын-Эмеля не добраться. Кроме того, территория нацпарка огромна, и без собственного или экскурсионного транспорта ничего не увидеть.

Есть два въезда в Алтын-Эмель: северный вход около Басши (маршруты №1 и №3) наиболее популярен, но еще есть западный вход около села Шенгельды (маршрут №2):

Для въезда с севера и посещения бархана и гор Актау, сначала нужно добраться до Басши, где необходимо получить пропуск и оплатить въездные сборы. Поездка от Алматы до Баши займет 4-5 часов.

Для въезда в нацпарк с запада и посещения маршрута №2 к курганам Бесшатыр, нужно ехать через село Шенгельды. Здесь нет штаб-квартиры парка, поэтому нужно оплатить въезд и оформить разрешения либо в Басши, либо онлайн. От Алматы до Шенгельды ехать 2-3 часа.

Сколько стоит посещение Алтын-Эмель в 2024 году?

В 2024 году стоимость посещения Алтын-Эмеля составляет 800 тенге с взрослого человека в день (примерно 150 рублей), 600 тенге(111 рублей) - со студента и 400 тенге (75 рублей) - для школьника, дети дошкольного возраста посещают бесплатно. За машину взимается еще 200 тенге за день (37 рублей).

Где остановиться на ночь в парке Алтын-Эмель?

Ближайшее к парку место размещения находится в Басши. В единственном отеле есть недорогие номера с общей ванной комнатой и рестораном. Размещение двух человек на одну ночь обойдется в 6300 рублей. Всего в отеле могут разместиться 10 человек и, если ехать группой, стоит это будет 19300 рублей.

Около отеля есть зона для кемпинга "Караван-сарай", где еду можно готовить или заказать. Жить можно в юрте - всего могут разместиться 6 человек за 13 тысяч (за 2 людей будет 6300 рублей). Также можно разместиться в стационарных кемперах - от 3700 до 7200 рублей за двоих за ночь. В один кемпер помещается максимум 4-5 человек. Кроме того, есть мобильные кемперы: пожить в автодоме на колесах можно за 17 400 рублей за двоих. Помимо официального отеля в Басши также есть несколько гостевых домов.

Если есть собственное снаряжение для кемпинга, ночевка возможна в самом парке. Например, на кордоне Мынбулак, это в 10 км от бархана на маршруте №1 или в оазисе Косбастау на маршруте №2. Кемпинг разрешен в горах Актау, но стоит предупредить персонал парка.

Что посмотреть в Алтын-Эмеле?

Маршрут №1 - поющие дюны

Первый маршрут в национальном парке Алтын-Эмель, который составляет около 100 км, проходит от села Басши до поющих дюн. Это самый короткий маршрут из представленных, его можно проехать примерно за 4 часа. Маршрут проходит через урочища Шыган и Мынбулак, родник Чокана Валиханова и каменные стелы Ошактас, предназначение которых до сих пор неизвестно. Кульминацией маршрута служит "поющий бархан" - одно из природных чудес Казахстана. Поющие дюны - это не такое частое явление, в мире насчитывается не более 30 песчаных дюн, которые могут "петь" при подходящих условиях.

Маршрут №2 - курганы Бесшатыр

Второй маршрут Алтын-Эмеля - единственный, который начинается не от Басши. Чтобы добраться до КПП, нужно сначала доехать до села Шенгельды. Оформить разрешение необходимо заранее. Алматы и Басши находятся примерно в 2 часах езды от Шенгельды. Пейзажи на этом маршруте не такие впечатляющие, как около бархана или гор Актау, но с исторической точки зрения здесь очень интересно. Часть нацпарка прилегает к берегам Капчагайского водохранилища. На скалах гор Шолак, ущельев Кара-Еспе, Тайгак, Теректы и Кызылауз есть древние петроглифы Танбалы Тас. Но главное на этом маршруте - сакские курганы Бесшатыр.

Маршрут №3 - цветные горы

Третий маршрут проходит от Басши до гор Катутау и Актау. Пейзажи здесь наиболее интересные. Его продолжительность в обе стороны около 150 километров, но его прохождение может занять весь день. Перед тем, как отправиться в горы, можно заехать в Косбастау, где есть теплый радоновый источник и 700-летняя ива. Разноцветные горы Актау - это одно из самых красивых мест заповедника, пейзажи здесь неземные. Красивые виды и в вулканических горах Катутау в восточной части парка.

Насколько безопасно в парке Алтын-Эмель?

Алтын-Эмель безопасен для посещения при соблюдении условий, но следует помнить, что это отдаленная местность, а мобильная связь и интернет там почти не ловят. Нужно взять с собой достаточный объем воды, продуктов и мини-аптечку.

Если все-таки ехать летом, чтобы избежать теплового удара, очень важно взять с собой головной убор, очки и солнцезащитный крем. Тени очень мало, поэтому сгореть можно даже весной или осенью.

Если идет сильный дождь, в горах Актау есть риск схода селей. В мае-июне и августе-сентябре в этой части Казахстана активны клещи, поэтому стоит взять спрей против клещей. Кроме того, не стоит трогать животных и подходить к норам. Наконец, стоит остерегаться ядовитых змей и скорпионов.