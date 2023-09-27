Мода сквозь века: что носили зимой?

Наступает зима, скоро начнется сезон теплой одежды. Как появилась резиновая обувь, кто придумал нижнее белье и пуховик и зачем нужна шуба?

Кто придумал пуховик?

Пуховик пусть и не самая стильная вещь зимнего гардероба, однако точно незаменимая: хороший пуховик способен защитить в морозы до -50 ℃ (по заявлениям некоторых производителей), а еще он не пропускает влагу. Наполнителем самых первых в истории пуховиков служил пух, но сегодня такие курки изготавливают из самых разных материалов, в том числе и синтетических. Своим созданием пуховик обязан Эдди Бауэру, американскому изобретателю и любителю активного образа жизни.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Зимой 1936 года Эдди Бауэр возвращался с рыбалки через горы в родном штате Вашингтон и едва не погиб от гипотермии, переохлаждения, когда его шерстяная рубашка заледенела. Бауэру удалось подать сигнал SOS с помощью сигнальных ракет и в результате его спас товарищ-скалолаз. Пережив настолько негативный опыт, Эдди Бауэр задался целью создать куртку, достаточно лёгкую и тёплую для зимних видов активности. В 1940 году изобретатель запатентовал пуховую парку с ромбовидной стёжкой, наполненную гусиным пухом. Новый элемент зимнего гардероба получил название Skyliner. Эта модель по-прежнему в продаже, а в русскоязычной среде такие куртки называют стёгаными.

Шубы до нашей эры

Сегодня меховые манто и шубы в основном атрибут, скорее, модного образа, и только в самых северных регионах страны без шубы не обойтись в зимние морозы. О согревающих свойствах меха люди знали еще с незапамятных времён: меховые шкуры носили неандертальцы и денисовцы, и даже в Библии упоминается о том, что Господь сделал одежду из кожи и дал их Адаму и Еве. Историки считают, что мех - один из древнейших элементов одежды человека, которому более 100 тысяч лет, а археологи в захоронениях по всему миру находят меховые изделия.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Термобелье и эмансипация

За последние 20 лет термобелье стало популярным элементом зимнего гардероба не только спортсменов и военных, но и самых обычных людей, которые предпочитают утепляться не снаружи, а изнутри. По большому счету, термобелье - это преемник кальсон и верхних сорочек, которые, в свою очередь, появились благодаря стремлению американских женщин к эмансипации в 1870х годах. В то время большинство женщин носили корсеты, которые зачастую были неудобны. С тем, чтобы облегчить участь дам, в 1868 году было запатентовано нижнее бельё, представляющее собой сшитые нательную рубашку и брюки/кальсоны. К 1873 году такая альтернатива корсетам стала настолько популярна, что фабрики, которые их шили, не справлялись с заказами. К концу XIX века такие костюмы начали шить и для мужчин: они оказались практичными и теплыми. К началу XX женщины под давлением общественных стереотипов о том, каким должно быть женское тело, вынуждены были отказаться от согревающего и удобного, но не подчёркивающего форм нижнего белья, и со временем оно стало исключительно мужским атрибутом на многие десятилетия. К счастью, сегодня термобелье могут носить, как мужчины, так и женщины, не вызывая осуждения со стороны.

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Майя, французские фермеры и непромокаемые ботинки

Зимой без водонепроницаемой обуви не обойтись, особенно в южных регионах, где вместо снега на улицах городов и поселков в основном лужи. Первыми, кто придумал непромокаемые ботинки были майя: еще в XVII веке до нашей эры они научились извлекать латекс - молоко - из каучуковых деревьев. Латекс они наносили на ноги в несколько слоёв, и так получалась непромокаемая обувь.

С открытием каучука в конце XVIII века, люди начали носить специальные каучуковые бахилы для защиты обуви от воды, однако сам по себе каучук был непрочным и неэластичным, поэтому уже в начале XIX века они перестали пользоваться спросом. Всё изменилось, благодаря Чарльзу Гудиеру - американскому изобретателю, который придумал, как стабилизировать каучук с помощью процесса вулканизации. В середине XIX века Хайрам Хатчинсон купил у Гудиера патент на вулканизацию каучука для производства водонепроницаемой обуви и отправился во Францию. Непромокаемые сапоги стали невероятно популярными среди французских фермеров, а затем они оказались спасением для британских солдат в годы Первой мировой войны. Сегодня непромокаемая обувь - незаменимый атрибут как зимнего, так и осеннего гардероба по всему миру.