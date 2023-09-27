Синоптик: зима в России будет слякотной

Опубликовано: 13:53, 27 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Зима нагрянет в Москву в первой половине ноября, но будет слякотной, с периодами морозов и оттепелей. Конец зимы обещает быть теплее нормы, поделился метеоролог.

Грядущая зима наступит вовремя, но будет неустойчивой, с периодами оттепелей и слякотью, считает ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Метеорологическая зима наступит в ноябре, как и положено. Для Москвы это примерно 10 ноября, когда состоится переход среднесуточной температуры через ноль в сторону отрицательных значений"

– специалист

Сезон будет переменчивым, прогнозируются не только морозы и снегопады, но и оттепели, слякоть, ледяные дожди. В целом зима ожидается капризной.

"Главный фактор здесь - явление Эль-Ниньо, которое как раз в это время набирает обороты, оно будет определяющим в грядущем зимнем сезоне"

– синоптик

Зима будет в среднем теплее многолетних значений, особенно теплым будет конец сезона, добавил метеоролог в беседе с радио Sputnik.