Синоптик: зима в России будет слякотной

Грядущая зима наступит вовремя, но будет неустойчивой, с периодами оттепелей и слякотью, считает ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Метеорологическая зима наступит в ноябре, как и положено. Для Москвы это примерно 10 ноября, когда состоится переход среднесуточной температуры через ноль в сторону отрицательных значений"
– специалист
Сезон будет переменчивым, прогнозируются не только морозы и снегопады, но и оттепели, слякоть, ледяные дожди. В целом зима ожидается капризной.
"Главный фактор здесь - явление Эль-Ниньо, которое как раз в это время набирает обороты, оно будет определяющим в грядущем зимнем сезоне"
– синоптик
Зима будет в среднем теплее многолетних значений, особенно теплым будет конец сезона, добавил метеоролог в беседе с радио Sputnik.