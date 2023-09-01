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Осень и зима в России будут необычно теплыми

Осень и зима в России будут необычно теплыми
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Теплый осенне-зимний сезон прогнозируется в России. После периода мягкой зимы ожидается ранняя весна - таков прогноз синоптика.

Начинающаяся осень окажется теплее нормы, зимние месяцы пройдут с еще большим отклонением в сторону тепла, поведал ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.

"Если говорить об осенне-зимнем сезоне, то весь сезон у нас будет теплее нормы на 1-3 градуса в большинстве регионов России. Зима будет еще теплее, чем осень. Я имею в виду в климатическом измерении. Здесь превышение над нормой может достигать в среднем 2-4 градусов, в конце - на 3-5 градусов теплее нормы"

– Тишковец

Старт зимы стоит ожидать в ноябре, но погода на протяжении всего сезона будет характеризоваться неустойчивостью, с частыми и резкими переменами. Завершится зима рано и быстро, пишет РИА Новости со ссылкой на специалиста.

"Я думаю, что по количеству осадков мы будем в рамках нормы находиться большую часть периода, по снегу может быть превышение на 15-20%. Теплая и влажная зима. Я думаю, что и весна будет ранняя, смотрю на март и апрель. Очень мощный старт весны"

– Тишковец

Ранее хорошую осень и продолжительный бархатный сезон на черноморских курортах пообещал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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