Синоптики пообещали теплый сентябрь и бабье лето в России

Опубликовано: 17:43, 31 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Прогноз погоды на сентябрь составили в Гидрометцентре. Месяц ожидается теплее обычного, с периодом бабьего лета и нормальным количеством осадков.

На большей части территории России первый месяц осени будет теплее нормы, следует из прогноза специалистов.

"Европейская территория России, Урал и Сибирь прогнозируются с аномалией положительной, значительно положительной. То есть класс выше нормы прогнозируется на огромной территории нашей страны"

– научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд

Нормальное количество осадков выпадет на европейской части страны, повышенное - на юге Урала, на Сахалине, в Магаданском крае. Засушливым будет начало осени на севере Урала и в Поволжье.

В этом году осень порадует бабьим летом, считает метеоролог, но точные даты сейчас назвать сложно.

"Если температура выше нормы, конечно, следует ожидать, что будет бабье лето. Бабье лето – это период сухой и теплой погоды после затяжного ненастья. И на всей европейской территории России прогнозируется бабье лето"

– синоптик