Синоптики пообещали теплый сентябрь и бабье лето в России

На большей части территории России первый месяц осени будет теплее нормы, следует из прогноза специалистов.
"Европейская территория России, Урал и Сибирь прогнозируются с аномалией положительной, значительно положительной. То есть класс выше нормы прогнозируется на огромной территории нашей страны"
– научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд
Нормальное количество осадков выпадет на европейской части страны, повышенное - на юге Урала, на Сахалине, в Магаданском крае. Засушливым будет начало осени на севере Урала и в Поволжье.
В этом году осень порадует бабьим летом, считает метеоролог, но точные даты сейчас назвать сложно.
"Если температура выше нормы, конечно, следует ожидать, что будет бабье лето. Бабье лето – это период сухой и теплой погоды после затяжного ненастья. И на всей европейской территории России прогнозируется бабье лето"
– синоптик