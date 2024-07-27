Что делать в Армении зимой: снег, лыжи, хаски

Зимой в Армении холодно, а снег в горах то выпадает, то тает. Поэтому любители горных лыж могут кататься только в специальных зонах отдыха.

Цахкадзор

Где находится: самый популярный армянский горнолыжный курорт находится в Котайкской области на высоте 2819 метров над уровнем моря и всего в 35 км от Еревана. Цахкадзор (в переводе - ущелье цветов) был выбран для спортивной базы неслучайно. Лето в этих краях теплое, а зима снежная и достаточно мягкая. Благоприятные погодные условия, а также пологие склоны гор Техенис и Цахкунятс позволили в середине 1950-х основать в Цахкадзоре спортивную базу, которая вскоре стала всесоюзной олимпийской. Вокруг города возвели два десятка пионерских лагерей, несколько крупных домов отдыха, к 1967 году курорт обзавелся канатной дорогой, которая стала самой протяженной в АрмССР.

Чем заняться. Канатная дорога разделена на пять станций. Длина лыжных трасс около 30 километров. Можно арендовать спортивный инвентарь для зимних видов спорта и развлечений. Здешние широкие и пологими маршруты годятся для катания на лыжах, сноубордах, санях, зиплайне, снегоходах. Снег стабильно покрывает базу с декабря по март.

Лернанист

Где находится: в 48 км от Еревана и в 17 км от Цахкадзора находится новый малоизвестный горнолыжный курорт, который был основан в качестве альтернативы главной зимней базы отдыха. Жители одноименного села стали инициаторами и инвесторами создания зоны отдыха, позиционирующей себя как семейный курорт. Поскольку населенный пункт расположен у подножья Гегамского хребта, он окружен горными склонами, которые остаются покрытыми снегом более 4 месяцев.

Чем заняться. В селе развивается и гастрономический туризм. В отличие от Цахкадзора здесь нет длительных очередей. На снежных трассах можно покататься на лыжах, сноуборде, снегоходах, а для любителей экстрима предусмотрен зимний рафтинг. Однако посетившие курорт туристы отмечают, что Лернанист лучше всего подходит для любителей катания на ватрушках.

Ашоцк

Где находится: в Ширакской области у небольшого села Ашоцк, на дороге между грузинским Ахалкалаки и армянским Гюмри, располагается одноименный курорт, который популярен в советские годы у жителей северных районов Армении, поскольку он значительно отдален от Еревана (156 км) и еще дальше от Цахкадзора. Кроме того, Ашоцк позиционировал себя исключительно как вотчина любителей лыжного спорта в экстремальных условиях, так как зимние морозы достигают в этих краях 30 градусов. Поэтому его называли одним из самых холодных и снежных мест Армении.

Чем заняться. Как и прежде здесь созданы условия для любителей беговых лыж. Также можно покататься на снегоходах и сноуборде с большим или малым кайтом. Есть гостевые дома.

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Деревня хаски в селе Цахкунк

Где находится: в Армавирской области, в 21 км от ее административного центра, находится деревня, где зимой можно покататься на хаски.

Чем заняться. Катание на собачьих упряжках практикуют в скандинавских странах, а также на обоих полюсах холода. В Армении это развлечение появилось пару лет назад. Зима в Армавирской области суровая, снег стабильно лежит с декабря по март, а благодаря высокогорной местности села Цахкунк морозы могут достигать 35 градусов, поэтому хаски чувствуют себя там комфортно и могут выплеснуть всю энергию во время катаний в упряжке.