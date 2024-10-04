Коков поздравил альпинистку из КБР, покорившую все восьмитысячники

Уроженка Кабардино-Балкарии, альпинистка Алина Пекова завершила длившийся полтора год путь к одному из самых важных достижений в альпинизме – спортсменка покорила все горы мира, высота которых превышает 8 тыс м, так называемый восьмитысячники. С достижением ее поздравил глава КБР.

Алина Пекова из Нальчика впервые среди россиянок вошла в число альпинистов, покоривших все восьмитысячники мира. О рекорде альпинистки рассказал глава КБР Казбек Коков.

"Наша землячка Алина Пекова стала первой представительницей России, покорившей все 14 высочайших горных вершин планеты"

– глава региона

Он пояснил, что последней спортсменка покорила гору Шишабангма в Гималаях на территории Китая, ее высота – 8027 м. Информация эта появилась сегодня.

Всего в мире насчитывается 14 гор-восьмитысячников. За всю историю совершить восхождения на все 14 вершин смогли лишь около 40 альпинистов. Теперь среди них и Алина Пекова.

Более того, спортсменка покорила все 14 гор менее чем за 1,5 года. Как следует из сведений на сайте Федерации альпинизма России, первым восьмитысячником для Пековой стала гималайская Аннапурна I (8091 м) в Непале – на ее вершину спортсменка взошла в апреле 2023 года. Следующей альпинистка покорила самую высокую гору планеты – Эверест.

Коков поздравил Пекову с достижением и пожелал ей новых успехов.

Отметим, Алина Пекова живет в Москве и Нальчике. Спортсменке 31 год.