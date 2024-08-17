Кабардино-балкарская альпинистка покорила гималайскую Шишабангму

Гималайская вершина Шишабангма стала 14 восьмитысячником в мире, который сегодня покорила альпинистка из Кабардино-Балкарии Алина Пекова – на этом она решила завершить восхождения.

Последняя, 14-я по счету вершина высотой свыше 8 тыс м, гора в центре Гималаев Шишабангма, сегодня покорилась альпинистке из Кабардино-Балкарии Алине Пековой – девушка стала первой россиянкой, которая официально поднялась на все эти вершины, сообщил Telegram-канал "Кавказ.РФ".

Сегодня, 9 октября, Алина Пекова в составе большой команды из 29 альпинистов покорила пик, возвышающийся в Гималаях на высоте 8 027 м, поставив точку в программе своих альпинистских достижений.

"До сегодняшнего дня официально ни один представитель нашей страны не совершил восхождения на все 14 восьмитысячников мира"

- Кавказ.РФ

На всем постсоветском пространстве такой рекорд установил лишь уроженец Невинномысска Денис Урюбко, представлявший Казахстан. Еще один претендент – 72-летний Сергей Богомолов – одолел 13 восьмитысячников, однако в минувшем 2023 году не смог одолеть гору К-2, которую он штурмовал пять раз.