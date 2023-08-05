Куда съездить из Фетхие: Долина бабочек и бухта Кабак в Турции

Долина бабочек - это одна из популярных туристических локаций в Турции около Фетхие. Здесь можно отдохнуть на уединенном пляже в окружении темно-синих вод Средиземного моря и красивых скалистых гор. Расскажем, где находится Долина бабочек, как туда добраться, когда лучше ехать и что посмотреть в окрестностях.

Долина бабочек получила свое название от огромной популяции бабочек, которые раньше жили в этой долине, но с тех пор, как про это место прознали туристы, бабочек становилось там все меньше и меньше, но название закрепилось. Еще одно место с очень красивыми видами неподалеку - это бухта Кабак с бирюзовой водой. А по всему побережью проходит древняя Ликийская тропа.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Где находится Долина бабочек?

Турецкая Долина бабочек расположена на юго-западном побережье страны в провинции Мугла. Пляж долины омывается водами Средиземного моря и находится у подножия Таврских гор ниже деревни Фаралия. Расстояние из Олюдениза до Долины бабочек - 10 км, из Фетхие - 24 км, до бухты Кабак отсюда также 10 км. Через Долину бабочек и Кабак проходит знаменитая Ликийская тропа.

Когда посещать Долину бабочек?

Хотя июнь-август - это наиболее популярный у туристов сезон для посещения турецких курортов, это не лучшее время для посещения Долины бабочек. Исключением будет прогулка в долину на лодке от Олюдениза. Но в эти месяцы придется мириться с большим скоплением туристов. Кроме того, июль и август - это наиболее жаркие месяцы, поэтому продолжительные прогулки по Ликийской тропе стоит исключить.

Вместо этого лучше приезжать в межсезонье, например, в сентябре- начале октября, когда наплыв туристов начинает сокращаться, цены в отелях начинают снижаться, а вода все еще достаточно теплая, чтобы купаться.

Как добраться до Долины бабочек?

По воде: один из наиболее популярных вариантов как добраться до Долины бабочек - в рамках круиза или экскурсии по местным бухтам (дается на посещение пляжа и долины около часа). Но таким образом сверху на долину не посмотреть, но можно отдохнуть на пляже и, при желании, посмотреть на небольшой водопад.

Съездить на пляж Долины бабочек на лодке можно и без экскурсии, будет дешевле и на пляже можно провести больше времени. Из Олюдениза к бухте лодки идут примерно полчаса, поездка туда-обратно стоит 400 лир. Всего таких рейсов несколько в день и главное - не пропустить последний в Олюдениз (обычно 17:00-17:30).

По суше: из Фетхие в Кабак ходит долмуш (маршрутка), которая по пути останавливается в Олюденизе и Фаралии (Долина бабочек), поэтому, чтобы посмотреть на Долину бабочек со смотровой площадки наверху такой вариант подходит. На долмуш можно сесть на автовокзале Фетхие или других остановках, а в Кабаке напротив ресторана Olive Garden. Долмуши ходят примерно каждый час летом и пореже зимой. Ехать от Фетхие до Кабака около часа, до Фаралии - около 45 минут.

Что посмотреть в Долине бабочек?

Если пребывание на пляже Долины бабочек бесплатное, для того, чтобы пройти вглубь к деревьям и водопаду, нужно заплатить 20 лир. Но летом водопад частично пересыхает, поэтому это не всегда оправдано. К тому же бабочек там можно не увидеть вовсе, хотя в апреле-мае шанс больше.

Главная красота Долины бабочек заключается в видах на лагуну сверху. Да и в целом по всему побережью встречаются подобные виды на море. Если не очень жарко, то от бухты Кабак до Долины бабочек можно пройти пешком по Ликийской тропе. Весь путь займет около 3 часов. Проделать этот путь можно и на долмуше.

Однако спускаться от Фаралии вниз в Долину бабочек после посещения обзорных площадок не рекомендуется. Дело в том, что тропа к Долине бабочек очень крутая и для нее требуется хорошая физическая подготовка: в некоторых местах, например, необходимо спускаться по веревке, отталкиваясь от скалы. А подниматься наверх, соответственно, будет еще сложнее.

Песчано-галечный пляж Кабак очень красив, но спускаться от дороги туда нужно какое-то время пешком по тропе. Это красивое место для отдыха, правда аренда зонтика будет стоить 200 лир. Здесь есть места для размещения на ночлег, кафе и магазины.

Недалеко от пляжа Кабак есть водопад, идти до него по более удобной тропе 75 минут. Еще один пляж, куда можно дойти пешком, называется Парадиз, он намного более уединенный в силу своей труднодоступности. Тропа к нему довольно сложная, с перепадами высоты, идти от пляжа Кабак туда почти 3 часа в одну сторону.